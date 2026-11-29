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2026九合一選戰落幕，國民黨死守雙北成功，卻丟失了台中以南大部分的縣市，有望挑戰2028總統大位的台中市長盧秀燕交棒失敗，為接下來的黨內總統人選籠罩些許陰影，新加坡學者認為，這場選舉對國民黨來說是小輸，但對國民黨內部協調與團結所帶來的挑戰，卻比慘敗更大。根據新加坡聯合早報報導，台灣兩大人口行政區，新北市與台中市市長選舉的勝選差距均低於三個百分點。民進黨候選人蘇巧慧在新北市以約6萬5000票之差敗給李四川，而國民黨候選人江啟臣在台中市則以約3萬5000票之差不敵民進黨的何欣純。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤表示，這場地方選舉對國民黨而言是「小輸」，對民進黨則是「小贏」。他表示，守住台北市與新北市「讓國民黨鬆了一口氣」，但丟掉台中市則相當令人意外。祁冬濤分析，「洋流」可能激發了藍營支持者的危機感，進而動員了國民黨在雙北的基本盤。這也可能促使國民黨將輔選重心集中於台北市，低估了台中市失守的風險；同時，這股風潮的外溢效應也可能助長了何欣純的勝選。談及國民黨針對2028年總統大選的布局，祁冬濤指出，盧秀燕在協助蔣萬安競選上功不可沒，但台中市的失利削弱了她爭取總統提名的優勢。蔣萬安超出預期的勝選差距進一步鞏固了他在黨內的地位，而守住雙北也減輕了黨主席鄭麗文辭職下台的壓力。這三人未來如何協調下一步動向，將對國民黨構成考驗。對於接下來國民黨內部的競逐與檯面下暗潮洶湧，祁冬濤說：「小輸對國民黨內部協調與團結所帶來的挑戰，比慘敗還要大。」