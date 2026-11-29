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記取上屆教訓！白營「精兵策略」奏效 北市6區全壘打

藍白合是必然！楊植斗：沒有合作就會選得很慘

新北李四川靠黃國昌相挺 學者：國民黨沒本錢翻臉

單一選區成小黨隱憂 未來4年議會磨合成關鍵

2026年九合一大選落幕，台灣民眾黨在縣市長選戰雖未有斬獲，但地方議員席次卻繳出翻倍成長的亮眼成績，一舉在6個縣市達成成立議會黨團門檻。反觀國民黨雖成功守住雙北首長，但在台北市議員選戰卻出現席次衰退，從上屆30席滑落至28席、未能達成單獨過半目標。對此，東吳大學政治系兼任教授張元祥在接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時分析，民眾黨此次採取精準的「精兵策略」奏效，且新北市長李四川靠著民眾黨主席黃國昌全力相挺才驚險過關，國民黨在2028總統大選已「沒有本錢不合作」；國民黨台北市議員楊植斗也直言，2026年已證明藍白若沒有合作就會選得很慘，雙方如今更密不可分，應在現有基礎上建立信任、往2028年邁進。回顧民眾黨本次在地方議員的表現，張元祥指出，民眾黨選得比上一屆好，關鍵在於提名策略，過去曾在士林北投、大安文山一次提名兩席，導致分票各掉一席；這次改採在6個選區各提一席的保守戰法，並派出如許甫等高知名度人選參戰，成功在多席次選制下奏效，做法神似早年的新黨。張元祥表示，民眾黨創黨至今超過7年，外界原本擔憂是否出現「七年之癢」或泡沫化危機，但這次議員席次倍增、在6縣市成立黨團，證明現階段的確跨過了這道關卡。面對民眾黨地方實力擴張，藍營內部是否會感到被「掐脖子」？國民黨台北市議員楊植斗受訪時表示，如果以「藍白合」當作大前提與基礎，就不會有這樣感覺。他坦言，選前就知道勢必會衝擊到部分藍營選情，例如民眾黨張志豪也分食了國民黨陳錦祥的部分選票，但這些在台北市長蔣萬安宣布藍白合時就已經想到的情況，而民眾黨在選戰中也確實很幫忙。楊植斗指出，以大局來看，民眾黨在此次選戰成功反彈、起死回生，2028年若要贏得大選，民眾黨確實有這個實力。他強調，2026年已清楚展現「沒有合作就會死得多慘」的前提，在這次的合作基礎下，藍白已經更加密不可分，「如果他們丟棄我們，就會有反制」。國民黨內人士坦言，從新北市長選戰印證此一趨勢。他直言，「國民黨沒有本錢不合作，根本沒辦法翻臉」，並點出民眾黨絕對握有2028總統大選的入場券。國民黨候選人李四川最終能夠勝出，關鍵正是黃國昌的全力相挺；若新北沒有藍白合，國民黨根本不會當選，這是「不得不然的做法」。他反問，「現在什麼對國民黨比較重要？是消滅民眾黨，還是下架民進黨？」若2028年藍白不合作，賴清德幾乎可以直接宣告當選。儘管白營在多席次議員選舉表現亮眼，但這是否代表民眾黨未來能取代或「吃掉」國民黨？張元祥從政治學與台灣選舉制度分析，直言「不太可能」。他指出，無論是過去的親民黨、台聯或時代力量，台灣以單一選區為主的選舉制度長期不利於小黨，在英、美等國都是如此，而過去所謂的「小藍、小綠」也從未真正吃掉大黨。此外，民眾黨目前在2028總統大選缺乏具備足夠能量的母雞，國民黨檯面上的韓國瑜、盧秀燕、乃至於選後聲勢回溫的侯友宜是否參選仍未可知，這都讓2028的藍白博弈充滿變數。張元祥提醒，過去小黨在人少時較為純粹，但像時代力量在選上議員後，成員卻陸續出走、甚至轉投民進黨；民眾黨如今在6縣市都有黨團，「人多就容易分裂、產生派系」，未來4年新科議員的問政表現與合作模式將決定其能否走得長遠。楊植斗則呼籲，現在正是藍白雙方磨合、建立信任的階段，只要民眾黨不與綠營合作搶攻正副議長，或是在議會中「背刺」蔣萬安引發藍營不滿，大家就能在現有基礎上好好合作，共同朝2028年目標努力。