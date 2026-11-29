我是廣告 請繼續往下閱讀

R200型富岡限定靜態展示！時間、地點一次看

▲這次R200型柴電機車將於「富岡鐵道藝術生活節」期間限定展出。（示意圖／翻攝台鐵臉書）

R200型柴電機車2024年投入營運！總計採購34輛

搭載2700匹馬力引擎！最高時速可達110公里

鐵道迷有機會近距離欣賞臺鐵新世代柴電機車了！R200型柴電機車將於12月5日在桃園市楊梅區「富岡鐵道藝術生活節」登場，當天限定開放靜態展示，民眾可近距離拍攝這款新世代運輸主力。R200型不僅外型採銀白色塗裝，更搭載約2700匹馬力的康明斯引擎，無論是外觀或性能都相當吸睛，鐵道迷千萬別錯過。台鐵公司表示，這次R200型柴電機車將於「富岡鐵道藝術生活節」期間限定展出，採靜態展示方式，讓民眾近距離欣賞這款臺鐵新世代柴電機車。活動資訊如下：無論是資深鐵道迷，或是對火車充滿好奇的大朋友、小朋友，都可以把握難得機會，到富岡近距離欣賞R200型柴電機車。事實上，臺鐵R200型柴電機車於2024年6月19日正式首航投入營運，總計採購34輛，車號為R201至R234，主要用於接替老舊柴電機車，負責貨運、調車、軍事運輸及事故救援等任務。目前分別配置於花蓮機務段與彰化機務段，支援東部及西部幹線運用。性能方面，R200型柴電機車搭載康明斯（Cummins）QSK60引擎，最大馬力約2700匹，相當於2013 kW，營運最高時速可達110公里，牽引力達430 kN，可以說是一匹性能猛獸。此外，R200型車輛也配備4G遠端故障通報系統及多項行車安全設備，提升運轉效率與行車安全。