我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一選舉結果揭曉後，有網友突然挖出民眾黨前主席柯文哲8個月前的受訪片段，當時他就預言宜蘭縣、新竹縣、彰化縣等地，可能出現「藍轉綠」的局面，甚至點名澎湖縣有機會「綠轉藍」。如今4個縣市的政黨輪替結果，全與柯文哲當時的分析吻合，讓原PO嚇得直呼：「準到讓人起雞皮疙瘩」，網友紛紛大讚柯文哲「全場唯一真預言家」、「阿北再次預言成功」。一名網友近日在Threads分享，柯文哲在今年3月登上政論節目《少康戰情室》受訪，當時他就分析，2025年大罷免行動、2026年九合一選舉，這兩者的政治氛圍並不相同，認為國民黨即使在大罷免中取得勝利，也不代表地方選舉就能高枕無憂，甚至反問藍營：「怎麼會有樂觀的本錢？」柯文哲當時進一步點名，宜蘭縣、新竹縣及彰化縣都可能出現政黨輪替，所以他不懂為何「國民黨不知道害怕」。除此之外，他也提到，民進黨執政的縣市中，澎湖縣有機會被國民黨拿下。如今選舉結果出爐，4個縣市的政黨輪替方向與他當時提出的結論一致。這段訪問內容被挖出後，吸引超過17 萬次瀏覽、7千人按讚，網友紛紛留言驚呼「柯文哲的頭腦是民進黨最害怕的⋯」、「阿北真的是先知」、「太扯了，全場唯一真預言家」、「阿北的遠見，一直都是我覺得最理智有脈絡的」、「連這都預測到了，不愧是柯P，真的先知！」、「準到可怕！結果被無視！最後連台中也翻了⋯⋯」、「阿北就是太聰明，管不住嘴巴才被弄」。回顧本屆選舉結果，國民黨雖然守住台北市、新北市及桃園市，並成功拿回澎湖縣執政權，但同時也失去台中、宜蘭、新竹縣、彰化、嘉義市及雲林等地；民進黨則在多個縣市取得突破。全台22個縣市中，國民黨取得11席、民進黨10席，另有無黨籍1席。其中，花蓮縣、雲林縣因得票差距極小，落敗的候選人已表態將聲請驗票，仍存在變數。