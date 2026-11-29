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競賽組別 金牌得主 銀牌得主 並列銅牌得主 15－17歲男子公認品勢 鄭宇恩（新北市） 林至偉（桃園市） 劉瀚郅（臺中市）、江晟睿（新北市） 15－17歲女子公認品勢 周柔均（臺北市） 鄧羽彤（桃園市） 呂妍潔（高雄市）、楊芷馨（桃園市） 15－17歲混合配對公認品勢 潘妮／江晟睿（新北市） 劉育慈／蔡承瀚（新竹縣） 周柔均／姜建廷（臺北市）、謝芃／鄭羽安（基隆市） 18－30歲男子公認品勢 鄭羽平（基隆市） 廖啟宏（臺中市） 鄧文智（臺北市）、劉瀚郙（臺中市） 18－30歲女子公認品勢 吳庭瑜（臺北市） 張以諠（臺北市） 陳思妤（高雄市）、耿聖旻（基隆市） 18－30歲混合配對公認品勢 葉伃晴／陳澤楷（基隆市） 柯品廷／鄭有國（新北市） 徐慧甄／蔡承祐（彰化縣）、吳品頤／徐晟凱（臺北市）

「2026臺北城市盃跆拳道邀請賽」今（29）日在臺北體育館正式點燃一連三天戰火！首日率先登場的品勢個人與配對賽，在僅有3名外籍選手報名參賽的情況下，地主臺灣好手強勢橫掃所有項目獎牌，並由臺北市、新北市與基隆市各奪2金、形成「北北基平分秋色」局面。其中擔任本屆大會代言人的華僑高中小將表現亮眼，不僅在個人賽首度亮相便勇奪金牌，混雙配對賽也進帳銅牌，順利在明（30）日啟程前往巴西里約熱內盧出戰世界中等學校運動會前完成最佳暖身。回顧去年臺北城市盃，周柔均當時僅報名配對賽並一舉摘金；今年她改與搭檔挑戰連霸，雖受限於合練時間不足僅獲銅牌，但首度在城市盃個人賽亮相便強勢掄元。賽後周柔均給自己的整體發揮打出及格分數，並謙虛替搭檔緩頰：「表現還可以，只是配對賽因為練習時間沒那麼多，所以打起來沒那麼順，否則搭檔今天狀態很好，感覺是我有點拖累他。」今年收穫滿滿的周柔均，先前已攜手隊友在世界品勢錦標賽勇奪U17團體銀牌，緊接著也入選12月1日在巴西里約熱內盧開幕的世界中等學校運動會代表隊。談及出國前的最後一戰，她表示：「明天就要飛了，原本也是設定將這個比賽當成世中運前的最後調整，找回現場比賽感覺，效果還不錯，希望能在世中運為自己和臺灣打出佳績。」由於父親周星輝本身就是跆拳道教練、家中也開設道館，周柔均自幼兒園起便耳濡目染接觸跆拳道，堪稱名副其實的跆拳道世家。談起一路走來的轉折，她透露：「大概四、五年級才比較朝向選手發展，直到國中一年級都還是品勢和對打兼顧，後來因為個性，可能算比較規律、也不太擅長對打那種要隨機應變，才改專練品勢，高中開始出成績。」在專攻品勢後，周柔均不僅在動作精準度下足苦功，更迷上結合速度與爆發力的演繹美感：「如果在基本技術之外，速度和力量夠，打起來就很帥！升高中以後也開始在公認品勢外練習自由品勢，希望也能練出來。」自2011年創辦至今的臺北城市盃已建立起深厚國際口碑，本屆除了臺灣各縣市菁英外，還吸引美國（洛杉磯、達拉斯）、墨西哥（阿瓜斯卡連特斯、莫雷利亞、庫利亞坎）、俄羅斯（沃羅涅日）、日本（東京都、大阪府、愛知縣、佐賀縣）、韓國（仁川、富川、龍仁、論山）及泰國（普吉）等國際隊伍共襄盛舉。上午開幕典禮共有超過300名選手與隊職員齊聚一堂，臺北市體育局局長游竹萍代表東道主致詞，歡迎各國好手以武會友並體驗臺北美食與美景；臺北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽也強調，期盼透過這座連結世界的橋樑將友誼延續到賽場之外，讓國際友人看見臺北的活力與臺灣的熱情。首日品勢共產生6面金牌，由臺北市、新北市與基隆市各自包辦2金。