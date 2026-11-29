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從胡志強、林佳龍到盧秀燕 台中不斷上演政治鐘擺秀

過去4屆立委選舉早有端倪 何欣純本命區基層能量高

曾上山採梨、端盤子 何欣純首度參選僅拿1959票落選

盧秀燕高滿意度為何沒能成功交棒？孫嘉蕊點出藍營危機

2026九合一地方選舉落幕，台中市迎來政黨輪替，民進黨何欣純在選前民調普遍落後的情況下，逆轉擊敗國民黨江啟臣。對此，媒體人孫嘉蕊指出，台中本來就是全台灣最典型的搖擺州，回顧過去20年，台中市長的選舉歷史，就是一部不斷「跌破眼鏡」的鐘擺史。她也從何欣純、江啟臣過去4屆立委選戰的選票結構分析，光是在各自的本命區，何欣純手握的基層動員能量，先天就比江啟臣多出約4到5萬票。孫嘉蕊今發文回顧，2010年縣市合併第一戰，大家以為國民黨胡志強穩贏，結果民進黨蘇嘉全只輸了3萬多票，差點翻盤；2014年，林佳龍十年磨一劍，搭上大環境氣勢，一口氣大贏胡志強近21萬票，綠營首度拿下大台中。她提到，2018年時大家以為林佳龍連任在望，結果盧秀燕靠著空污議題與韓流外溢，反贏林佳龍近20.8萬票。2022年，盧秀燕憑藉高滿意度，創下29個行政區全勝的紀錄，讓藍營氣勢達到最高峰。2026年，當所有人都以為立法院副院長江啟臣能順利接棒時，何欣純卻從開票一路領先到最後，再次幫綠營奪回執政權。孫嘉蕊指出，這次何欣純爆冷門險勝，從2人過去4屆立委選戰中，選票結構差異就有些端倪。何欣純與江啟臣同為2012年首度當選立委，2人的本命區票倉規模截然不同。她說，何欣純所在的大里、太平選區，是全台中人口成長最快的區域之一，選舉人數高達近33萬人，她從2012年起連拿10.1萬、11.9萬、14.9萬到2024年的13.2萬票，2020年更創下全國區域立委最高票紀錄。反觀江啟臣所在的豐原、山城五區，選舉人數約21萬人，歷屆得票落在6.9萬至9.4萬票之間。孫嘉蕊分析，光是在各自的本命區，何欣純手握的基層動員能量，先天就比江啟臣多出約4到5萬票。2016年國民黨大逆風時，江啟臣在山城選區僅以1475票驚險過關；反觀2024年台中吹起藍白合浪潮、民進黨在台中掉失4席立委時，何欣純卻幾乎不受大環境衝擊，依然逆勢開出13.2萬票，得票率56.58%，大贏對手近3.7萬票。孫嘉蕊表示，對大里、太平的鄉親來說，從3屆議員選到4屆立委、蹲點20多年的何欣純，是連巷口長輩都叫得出名字的鄰家姊妹。何欣純是土生土長的大里孩子，從塗城國小、台中女中一路念到成大歷史系和英國約克大學婦女研究碩士，並非政二代出身的順遂菁英。她年幼時父親離世，家中曾背負沉重債務，年輕時為了分擔家計，曾上山採梨、在自助餐店打工端盤子。孫嘉蕊指出，1998年何欣純剛從英國留學返鄉、以無黨籍身分首度參選縣議員時，只拿了1959票落選。但她沒有離開，而是從縣府秘書、地方社團一點一滴蹲點，先拿下2屆台中縣議員，2010年縣市合併首屆更衝出全台中市最高票，當選市議員。這段土裡長出來的經歷，讓她比任何人都懂基層家庭的生活壓力，也造就了她不服輸的韌性。至於江啟臣，孫嘉蕊指出，江啟臣擁有立法院副院長的格局、山線的深厚派系基礎與高度媒體聲量，選前在多份民調中一路領先，也確實反映出他在市政高度與中間議題上的號召力。然而，孫嘉蕊認為，地方政壇長期存在「交棒不等於直接繼承」的定律，盧秀燕執政8年雖有高滿意度，但選前「穩操勝券」的氛圍，無形中降低了藍營基層的危機感。「說到底，台中人從來不買『理所當然』的帳。」孫嘉蕊表示，中間選民比例高、外來年輕人口多，讓這座城市對政治風向極度敏感。與其說這次何欣純勝出是爆冷門，不如說一位在基層蹲點20年的民代，帶著屯區十幾萬張高度黏著的選票，遇上了一座永遠在流動的城市，再次寫下了屬於台中的鐘擺劇本。