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▲秀英來台灣狂買一整車的香菜多力多滋。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

女團少女時代成員秀英、孝淵、俞利近期組成小分隊「孝利秀」，首度以小分隊形式來參加「K-WONDER」拼盤演唱會，除了表演舞台引起熱烈討論，她們的台灣觀光行程也成為話題之一，秀英直接衝去便利商店大掃貨香菜口味多力多滋，大家還一起逛街喝手搖，甚至去跟路邊攤合照，超道地行程讓粉絲看了瞪大眼睛。秀英上次來台灣已經是三年前的事情，時隔多年再次訪台讓她超級期待，搭飛機就難掩期待，曬出了跟俞利的合照，「台灣！我們很想你！」落地後，秀英更是直接衝去搶購零食，其中她最愛的就是香菜口味的多力多滋，甚至狂買一整台購物車，寫下「來找我的愛，聽說開始喜歡香菜，就代表長大成人了。」不只是狂吃零食，秀英還去喝了焙茶珍珠奶茶、吃烤鴨，但因為吃太多了，只好曬出自己健身房報到的照片。不只秀英玩得開心，孝淵還直接去逛夜市，在IG公開了吃路邊炸熱狗攤位、煎鳥蛋的照片，讓許多粉絲已經急著找同款地點去打卡。此次「孝利秀」由秀英、孝淵、俞利組成，團體今年5月組成，8月發行單曲出道，少女時代上一次團體來台已經是2016年小巨蛋演唱會，相隔10年再度訪台，秀英也在舞台上許願，明年少女時代2027年出道20週年時，能夠再次回到台灣與SONE見面，讓粉絲期待值拉滿。