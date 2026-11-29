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北科附工今（29）日在2026第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰，以2：3不敵平鎮高中，未能在這場「桃園內戰」中勝出，與隊史首冠擦肩而過。總教練林建男賽後笑說，最大贏家是桃園市，「大家都盡力了，也恭喜吳總拿到第9冠，把冠軍盃留在桃園市。」此役北科附工有2個關鍵調度，4局上陳靖岳代打清壘、6局下余利亞登板卻遭逆轉，林建男說，賽前就已經擬定作戰策略，選擇換人就會相信選手，「只有成功跟沒有成功而已，但我們選擇『相信』。」黑豹旗冠軍賽今日上演「桃園內戰」，北科附工在4局上把握得點圈機會，大膽推出高一陳靖岳代打，一棒攻下2分、先馳得點。不過北科附工未能領先到最後，6局下後援投手劉尚杰遇到危機，北科附工選擇讓主戰游擊手余利亞登板「拆彈」，後續卻因游擊防區出現失誤，讓平鎮追平比分，甚至遭到幸世賢狙擊，最終逆轉吞敗，無緣奪下隊史在黑豹旗首冠。北科附工總教練林建男賽後笑說，「最大贏家是桃園市。其實賽前就跟吳總（吳柏宏）跟張老師（張滄彬）說，最大贏家就是我們桃園市。當然大家盡全力，現在打完了，也恭喜吳總拿到第9冠，把冠軍盃留在桃園市。」被問到4局上派出陳靖岳代打的「神調度」，林建男說，「我們在賽前已經擬定比賽策略，我在後半段就叫代打部隊在準備了。因為這位小高一在最近的擊球率非常高，我們也知道小朋友狀況是好的。我第一指名的就是他，他也做到了。」至於將余利亞推上投手丘，林建男解釋，「這個佈局也是賽前就做好的準備，賽前我們已經讓孩子都知道，關鍵時刻誰要準備上場、誰要去做移位，這些全部都在我們掌握當中。」林建男說，以結果來看是輸了，「但我想相信孩子、相信教練、相信戰術，只有成功跟沒有成功而已，但我們選擇『相信』。」北科附工前次殺入黑豹旗冠軍賽已經是2013年首屆與2014年第2屆賽事，當時校名還叫做桃園農工，但都不敵平鎮高中，雙方第三度在冠軍賽交手，北科附工未能成功復仇、再次飲恨。林建男直言，這10幾年來大家都在進步，「他們（平鎮）也在進步，尤其霸主要鞭策自己更進步，我們也想要努力追上他們。」從這屆賽事中，林建男也看到高三球員的成長，「他們本來都是綁手綁腳，經過這次的大賽，一個月內我覺得他們快速成長，真的是壓力可以讓人家成長得更快。」林建男直言，當選手想爭取最高榮譽，就會鞭策自己，「當然就會有好的結果、成效。高三的都自主去做訓練，我們在宿舍的時候，早上7點就聽到人家在練打擊了，那種是感動的聲音。」