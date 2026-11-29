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4年選贏3次真的太強！台灣「傳奇市長」公認是她

▲新竹市長高虹安從2022年當選、2025年罷免案，到今年再度勝選，挺過3次重大投票考驗。（圖／記者葉政勳攝影）

創下新竹市長選舉得票紀錄！高虹安挺過助理費案連任

▲高虹安歷經助理費案、停職與復職等風波後，今年再次參選新竹市長，並以12萬9,159票（得票率57.44%）勝出。（圖／新竹市府提供）

高虹安4年3度勝選封傳奇！支持者讚有做事、反對者不買單

2026新竹市長選舉結果出爐，新竹市長高虹安成功連任，並以12萬9159票高票當選，刷新新竹市長得票紀錄，被民眾讚賞是「歷史傳奇」。回顧高虹安4年市長任期，從2022年當選、2025年罷免案，到今年再度勝選，挺過3次重大投票考驗，讓大批網友熱議「這是真實力」、「新竹的選民智商高」，也有人點出高虹安勝選關鍵原因，不只是個人口條優秀，更與選民結構、政治環境有關。有網友在Threads發文表示，，讓他忍不住好奇發問「高虹安是歷史傳奇嗎？四年選贏了三次」。貼文曝光後，瞬間引來不少人回應，「有夠強，當選-停職-罷免-連任全部過關」、「口碑行銷攻擊了、貪污判了、假論文逼供了，還拉不下來，越來越喜歡新竹人的判斷能力」、「新竹的選民大大不愧智商高」、「這是真實力」、「高虹安真強，一個人的武林，票比之前還要多出3萬」。據了解，高虹安在2022年新竹市長選舉中，以9萬8,121票（得票率45.02%）勝出當選新竹市長；在2025年又挺過罷免案，不同意罷免票達12萬4,360票，罷免未通過。在具爭議的助理費案中，二審撤銷貪污罪原判決，改依使公務員登載不實罪判刑6個月、得易科罰金18萬元，檢方已上訴，全案尚未定讞。高虹安歷經助理費案、停職與復職等風波後，今年再次參選新竹市長，並以12萬9,159票（得票率57.44%）勝出，東區、北區及香山區均取得領先，更刷新新竹市長選舉史最高得票紀錄，打敗前市長林政則2005年所創的11萬2221票紀錄。高虹安經歷過3次投票考驗，因此網友稱作「傳奇市長」，也有人提到高虹安連任關鍵，不過也有人持不同看法，認為，外界對當選原因各有解讀。