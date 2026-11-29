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各國選舉無奇不有！現年75歲的義大利資深豔星史塔勒（Ilona Staller）現年75歲的史塔勒（Ilona Staller）宣布，將角逐羅馬市長大位，喊話要讓羅馬變得更加性感，引發議論。根據每日電訊報與紐約郵報報導，史塔勒藝名為「小胖妞」（La Cicciolina），是義大利最知名的成人女星，曾擔任花花公子（Playboy）模特兒。1980年代末期，史塔勒曾代表義大利激進黨（Radical Party）當選國會議員，多次在公開場合露出胸部。在過去從政期間，史塔勒還曾提議與前伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）發生性關係，以阻止波斯灣戰爭爆發。如今，這位藝名為「小白菜」（La Cicciolina）的義大利最知名色情片女星，宣布投入羅馬市長選戰，並誓言要讓這座城市變得「更性感」。她表示，深信自己能為這座擁有 350 萬人口的城市注入「全新活力」。喊話要讓羅馬成為一座性感的城市。報導提到，她將目光轉向更貼近日常民生的議題，包括植樹造林，以及拯救羅馬市內的野豬免遭撲殺。在羅馬繁忙的街道上，經常可見成群野豬帶著幼崽穿梭於車陣之間，並翻找未清運的垃圾覓食。然而，對於這樣的亂象，她向義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）表示：「我們應該照顧牠們，讓大自然自行運作，而不是採取撲殺手段。」此外，她也指控現任市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）砍伐了過多老樹。瓜爾蒂耶里曾解釋，部分樹木因壽命將盡而必須砍除，但他近期也推動了一項種植數千棵樹苗的計畫。在擔任國會議員期間，史塔勒因提出一系列幾乎全與「性」相關的法案而備受矚目，其中包括設立「愛情公園」（love parks）的提案。