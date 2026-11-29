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「勇媽」黃敏惠實力強 綠營選將待賴清德拍板

2026九合一選舉結果出爐，嘉義市毫無懸念由民進黨立委王美惠勝出，成功翻轉藍天變綠地，也順利擊敗民眾黨前立委張啓楷，原立委席次將進行補選。在藍營部分外界最關注莫過於實力堅強的現任市長黃敏惠是否參戰，截至目前為止仍未鬆口表態；綠營方面東、西區議員選舉第一高票的黃露慧、林煒軒被點名接棒，另有過去曾參選市長的前立委李俊俋與現居嘉義市的法務部前政務次長蔡碧仲都是地方討論的人選。深耕地方20多年的王美惠，首次參選嘉義市長無懸念擊敗張啓楷勝出，原立委席次將在明年初進行補選。隨即而來的立委補選一役，國民黨方面公認戰力最強莫過於即將卸任市長的「勇媽」黃敏惠，但截至目前為止仍未鬆口，嘉義市作為藍白合示範區卻被翻轉，民眾黨是否將繼續推派張啓楷參戰，考驗藍白是否能再次合作。反觀綠營部分，東、西區議員選舉第一高票的黃露慧、林煒軒被點名接棒，黃露慧出生政治世家，父親為已故嘉義市議員黃正男，胞弟黃大祐為現任民進黨嘉義市黨部主委，本次議員選舉同樣順利連任，黃家地方實力不容小覷，但恐遭地方認為權力「整碗捧走」；林煒軒則是順利連任議員與黃露慧霸榜兩行政區龍頭。另被點名人選包括曾參選嘉義市長的前立委李俊俋，目前現職為民進黨中央黨部政策會首席副執行長兼主席賴清德特助；另現居嘉義市的法務部前政務次長蔡碧仲，在地方深耕20餘年，女兒蔡舒景為蔡英文辦公室發言人。