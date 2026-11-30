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▲美國媒體《Sports Illustrated》隨即撰文深入剖析，直言金河成的加盟「只是多一個選項、而非保證升級」。（圖／美聯社／達志影像）

▲李灝宇在擔任二壘手時的保送率高達8.6%，高於守三壘時的7.3%；三振率則壓低至22.4%。（圖／路透／達志影像）

金河成、李灝宇、麥格尼格新賽季預計定位、數據

球員姓名 預計定位／影響 進階攻守數據對比（守位差異） 金河成 先發游擊手 1年500萬美元合約加盟；2023年國聯工具人金手套得主 李灝宇 二壘出賽機會大增 二壘：保送率 8.6%、三振率 22.4% 三壘：保送率 7.3%、三振率 26.0% 麥格尼格 專職三壘手 三壘：OPS .838、wRC+ 139、DRS +8 游擊：OPS .779、wRC+ 121、DRS +2

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎日前以1年500萬美元合約網羅南韓金手套內野手金河成，這筆補強不僅直接升級老虎的內野防線，更可能引發連鎖反應、助攻台灣好手李灝宇在打擊端大爆發。根據韓國媒體《OSEN》引述美國權威運動媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated，簡稱SI）最新分析指出，若金河成穩坐老虎先發游擊大關，不僅能讓今年美聯新人王麥格尼格（Kevin McGonigle）專心鎮守三壘，更能讓李灝宇獲得更多鎮守「二壘」的機會，進而徹底解放這位台灣強打的進攻火力。《運動畫刊》今（29）日以〈底特律以500萬美元簽下金河成，可能帶來意想不到的深遠影響〉為題撰文分析，指出2023年曾榮膺國聯工具人金手套獎的金河成具備游擊、二壘與三壘的全能守備功力，尤其在游擊防區的穩定度備受肯定。報導強調，即便金河成的打擊火力尚未完全恢復至巔峰水準，只要他能長期扛起老虎先發游擊重任，連帶引發的「內野守位大風吹」就足以讓整支球隊的整體打擊火力大幅躍升。《運動畫刊》透過進階數據點出，金河成的加入將讓老虎兩大年輕核心內野手受惠。報導特別點名李灝宇在鎮守二壘時的打擊表現明顯優於三壘。數據顯示，李灝宇在擔任二壘手時的保送率高達8.6%，高於守三壘時的7.3%；三振率則壓低至22.4%，明顯低於守三壘時的26.0%，展現出更佳的本壘板紀律與攻擊效率。因此，一旦金河成卡位游擊、麥格尼格移防三壘，李灝宇便能獲得更多鎮守二壘的出賽空間，將其最擅長的打擊威力發揮到極致。至於本季勇奪美聯新人王的麥格尼格（Kevin McGonigle）今年在游擊（675又2/3局）與三壘（644局）兩頭跑，但數據證明他在三壘的表現遠勝游擊。守備端他在三壘繳出高達+8的防守救分數（DRS，游擊僅+2）；進攻端差異更為顯著，他在擔任三壘手時能轟出.838 OPS、14.8%保送率與139 wRC+的頂級火力，遠高於擔任游擊手時的.779 OPS、11.4%保送率與121 wRC+。《運動畫刊》總結，金河成這筆500萬美元的精準投資可謂一舉三得，若能順利構築「游擊金河成、二壘李灝宇、三壘麥格尼格」的黃金內野陣線，老虎新賽季無論在內野防線穩定度或打線串聯深度上，都將展現出截然不同的競爭氣象。