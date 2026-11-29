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東北季風減弱！未來一週大多晴到多雲

▲氣象署也提醒，未來幾天部分地區夜晚至清晨容易出現局部霧或低雲，影響能見度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

彰化至台南週三留意濃霧！西半部、馬祖持續至週六

中央氣象署今（29）日發布最新天氣預報，明（30）日東北季風減弱，今夜至明晨受到「輻射冷卻」影響，北部天氣仍偏冷，其他地區也較為涼爽，早起出門應留意保暖。而明日白天起各地氣溫將逐漸回升，預計一路到12月6日白天都相對溫暖舒適，但早晚仍有涼意，尤其西半部日夜溫差較大，早出晚歸建議適時增添衣物。此外，從週三開始台灣西半部將出現濃霧影響，提醒用路人多加注意。天氣方面，明日起東北季風逐漸減弱，未來一週各地大多為晴到多雲的穩定天氣，澎湖、金門及馬祖也以好天氣為主，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署提醒，雖然白天氣溫逐步回升，但早晚仍偏涼，西半部日夜溫差尤其明顯，民眾應留意氣溫變化。未來一週高溫預測部分，西半部27~31度，東半部26~28度，澎湖24~27度，金門23~25度，馬祖22~23度；低溫預測，台灣各地17~21度，澎湖21~22度，金門17~20度，馬祖17~19度。此外，未來幾天部分地區夜晚至清晨容易出現局部霧或低雲，影響能見度。其中，12月2日彰化至台南地區，以及12月3日至5日西半部與馬祖，都有機會出現濃霧或低雲。氣象署提醒，清晨行車用路人應減速慢行，並留意路況及能見度變化；往返離島的民眾，也應提前確認航班及船班資訊，以免行程受到影響。