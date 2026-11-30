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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎台灣內野好手李灝宇在2026年新人賽季大放異彩，不僅一舉刷新大聯盟史上台灣出生球員的單季最多安打與最多全壘打紀錄，休賽季返台後更霸氣喊出2027年新賽季的終極目標，除了擠進開季名單外，更要全力衝擊「大聯盟全明星賽」。然而，面對外界的高度期待，美國體育媒體《Roundtable Sports》在肯定其潛力的同時，也拋出一個最現實的關鍵課題：隨著明星二壘手托雷斯（Gleyber Torres）可能離隊，李灝宇真的準備好在2027年扛起「單季140場以上的全職每日先發」重任了嗎？因為他很明顯是球隊新生代的內野核心。李灝宇2026年大聯盟菜鳥球季可謂先蹲後跳。他於4月17日首度升上大聯盟，初期因打擊火力尚未適應、曾於6月1日短暫被下放至3A調整；但僅僅12天後（6月13日），李灝宇便重返底特律並從此站穩腳跟，再也沒有回到小聯盟。總教練辛奇（A.J. Hinch）多次讚賞他在二壘與三壘間的靈活調度價值以及關鍵時刻的打擊抗壓性，整季他繳出打擊率.264、上壘率.322、OPS .747、87支安打（含19支二壘安打、2支三壘安打）、10支全壘打、46分打點與3次盜壘的亮眼成績單，正式改寫大聯盟史上台灣出生野手的單季安打與全壘打最高紀錄。休賽季返台受到英雄式歡迎的李灝宇，接受《中央社》採訪時明確訂下2027年二年級賽季的目標：「一旦我進入開季名單，我明年的目標就是打進全明星賽！」同時，他也以自身經歷勉勵台灣與美國的年輕棒球員：「每個人都是從板凳出發的，我不可能一開始就期待自己排在先發打線裡。我當時機會不多，所以必須把握住每一次機會；如果那週只會對決左投手，我就會把所有精力集中在研究對方的左投情蒐報告上。」對於季末在主場被三振後氣憤用膝蓋折斷球棒的插曲，他也坦承那是錯誤示範，期許年輕後輩引以為戒，並感性表示：「就像張育成當年把火炬傳給我一樣，我也想把標準拉高，讓台灣球員知道我們能在大聯盟站穩腳跟、成就更多。」儘管李灝宇展現強烈企圖心，但美媒《Roundtable Sports》專欄作家費伯（Nick Faber）撰文提出核心問題：在老虎可能不再續留傷病纏身的明星二壘手托雷斯（Gleyber Torres）之際，李灝宇是否已做好成為老虎2027年固定先發球員的準備？費伯指出，李灝宇與麥格尼格（Kevin McGonigle）、克拉克（Max Clark）及瓦倫西亞（Eduardo Valencia）共同構成了老虎新一代年輕核心，過去一年讓年輕球員提前接受大聯盟洗禮雖伴隨陣痛，但即將迎來收割期。針對李灝宇未來的最佳守備定位，費伯明確表態更看好他擔任「全職二壘手」：「我喜歡他在二壘與三壘的守備技術，但在大聯盟中，具備李灝宇這種長打火力的優質二壘手，遠比優質三壘手更難尋找。只要老虎持續信任他並給予穩定打席，他沒有理由在2027年無法先發出賽140場以上。」美媒認為，只要李灝宇能證明自己能承受整季140場以上的高強度消耗並維持火力輸出，不僅能坐穩老虎不動先發二壘大關，距離他心中的「全明星賽」夢想也將不再遙遠。