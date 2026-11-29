2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）昨（28）日落幕，最終由尼加拉瓜隊、中國隊拿下最後2張會內賽門票。據WBSC官網報導，尼加拉瓜棒協主席波拉斯（Nemesio Porras）證實，尼加拉瓜有意申辦其中一組預賽，直言過去舉辦U23世界盃是很好的經驗，也證明尼加拉瓜有舉辦大型賽事的組織能力；中國隊主帥陳彪則指出，拿下會內賽門票只是剛開始，「我們清楚未來在12強賽面對那些強隊時，前方還有許多挑戰等著我們。」
中國、尼加拉瓜搶下最後2張門票 會內賽16隊全數出爐
尼加拉瓜隊昨日以4：1擊退中國隊，以完美全勝戰績奪下分組龍頭晉級，中國隊則靠著較佳的對戰優質率（TQB），打破與捷克隊、英國隊同為1勝2敗的三隊互咬僵局，搶下另一張門票。明年世界12強賽16支隊伍全數出爐，分別是日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加、西班牙、義大利、尼加拉瓜以及中國。
尼加拉瓜總教練基多（Sandor Guido）表示，球隊是充分準備後才來參加資格賽，他也不斷向球員強調要一場一場專注去打，「我們的目標是贏下所有比賽，但不想浪費精力去想各種晉級劇本。這個策略奏效了，每個人都盡到了本分，我們將帶領尼加拉瓜隊史首度闖進12強。」
尼加拉瓜有意申辦預賽 波拉斯：「U23世界盃證明我們有能力」
尼加拉瓜棒協（FENIBA）主席波拉斯直言，取得12強會內賽的資格對尼加拉瓜來說意義非凡，他也證實，尼加拉瓜有意爭取主辦2027年WBSC世界12強賽其中一組賽事，「我們將申辦其中一組的預賽，我們認為主辦U23世界盃棒球賽是一次很棒的經驗。」
波拉斯指出，U23世界盃考驗並證明了尼加拉瓜的組織能力，「我們是個年輕的主辦國，還有很多需要學習的地方，但我們抱持高度期待，我相信我們已經準備好迎接WBSC的旗艦級賽事了。」
中國首度闖入12強會內賽 陳彪：「這只是一個開始」
中國隊總教練陳彪表示，「這對我們來說是一段很棒的旅程，我們也知道這（搶下12強門票）只是一個開始。」他也進一步指出，「在內心深處，我們清楚未來在12強賽面對那些強隊時，前方還有許多挑戰等著我們。」
陳彪說，過去幾場比賽，他要求球員觀察其他隊伍在整個賽會中的打法，並向對手學習，「我也非常驕傲我們擁有一支凝聚力極強的團隊，彼此只要一個眼神就能心領神會。接下來還有很多功課要做，我們會一步一步穩紮穩打。」
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尼加拉瓜隊昨日以4：1擊退中國隊，以完美全勝戰績奪下分組龍頭晉級，中國隊則靠著較佳的對戰優質率（TQB），打破與捷克隊、英國隊同為1勝2敗的三隊互咬僵局，搶下另一張門票。明年世界12強賽16支隊伍全數出爐，分別是日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加、西班牙、義大利、尼加拉瓜以及中國。
尼加拉瓜總教練基多（Sandor Guido）表示，球隊是充分準備後才來參加資格賽，他也不斷向球員強調要一場一場專注去打，「我們的目標是贏下所有比賽，但不想浪費精力去想各種晉級劇本。這個策略奏效了，每個人都盡到了本分，我們將帶領尼加拉瓜隊史首度闖進12強。」
尼加拉瓜有意申辦預賽 波拉斯：「U23世界盃證明我們有能力」
尼加拉瓜棒協（FENIBA）主席波拉斯直言，取得12強會內賽的資格對尼加拉瓜來說意義非凡，他也證實，尼加拉瓜有意爭取主辦2027年WBSC世界12強賽其中一組賽事，「我們將申辦其中一組的預賽，我們認為主辦U23世界盃棒球賽是一次很棒的經驗。」
波拉斯指出，U23世界盃考驗並證明了尼加拉瓜的組織能力，「我們是個年輕的主辦國，還有很多需要學習的地方，但我們抱持高度期待，我相信我們已經準備好迎接WBSC的旗艦級賽事了。」
中國首度闖入12強會內賽 陳彪：「這只是一個開始」
中國隊總教練陳彪表示，「這對我們來說是一段很棒的旅程，我們也知道這（搶下12強門票）只是一個開始。」他也進一步指出，「在內心深處，我們清楚未來在12強賽面對那些強隊時，前方還有許多挑戰等著我們。」
陳彪說，過去幾場比賽，他要求球員觀察其他隊伍在整個賽會中的打法，並向對手學習，「我也非常驕傲我們擁有一支凝聚力極強的團隊，彼此只要一個眼神就能心領神會。接下來還有很多功課要做，我們會一步一步穩紮穩打。」