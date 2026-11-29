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今（2026）年1到9月來台觀光客約617萬人，全年來台1000萬人次目標看似已難達標，台灣的觀光旅遊競爭力究竟該如何提升，過去幾年來掀起許多討論。美國旅遊作家德勞倫蒂斯（Jenna DeLaurentis）在商業內幕提到，她走過亞洲多國，每個地方都有獨特之處，她也盤點台灣行讓她印象最深刻之處。德勞倫蒂斯在商業內幕撰文提到，過去幾年自己曾造訪亞洲多個地區，包括泰國、越南、日本、南韓以及台灣。每趟亞洲之旅都充滿活力且令人振奮。陌生的語言、熱鬧的夜市、豐富的美食以及充滿未來感的城市，總是不斷吸引她一再重返。儘管每個地方都有其獨特之處，但台灣之行最令她驚豔。她和丈夫在預訂行程時並未抱持任何期待，離開時卻對這趟旅程的方方面面都留下深刻印象。她形容，台灣這座島嶼崎嶇壯麗的地景令人讚嘆，堪稱戶外運動愛好者的天堂。從多汁的湯包到現點現做的蔥油餅，當地美食令人垂涎欲滴；而遇到的台灣民眾也顯得平易近人且友善熱情。在台灣待了兩週後，她可以肯定地說，這裡是我在整個亞洲地區最喜愛的地方之一。她盤點台灣作為觀光旅遊的優勢，首先是「地狹人稠卻不顯過度擁擠」，在旅遊期間，無論是在海灘還是首都台北，台灣從未讓人感到過於擁擠。並未在觀光區發現人滿為患的狀況，而且與其他亞洲國家相比，台灣在同等級服務下的飯店、旅遊行程和交通費用都更為實惠。較少的觀光人潮意味著可以盡情享受西門町夜市和台北101摩天大樓等熱門景點，而不必在擁擠的遊客群中穿梭。第二則是「自然景觀與戶外體驗」，她提到，台灣在地圖上看起來或許不大，但其自然景觀卻有著令人難以置信的多樣性。全島約70%的土地面積被山脈覆蓋，擁有數十座山峰。其中最高峰玉山的海拔將近13,000英尺（約3,952公尺）。在低海拔地區，翠綠的稻田向四面八方綿延數英里，而超過970英里（約1,561公里）的壯麗海岸線則勾勒出整座島嶼的輪廓。身為一名偏好自然生態旅遊勝過城市旅行的人，台灣完全符合她的所有期待。她提到最關鍵的是「美食」，台灣難逢敵手，近年來，部分歸功於珍珠奶茶的流行以及台灣連鎖餐廳鼎泰豐的成功，台灣美食在美國的知名度有所提升。即便如此，台灣料理在美國的普及度仍落後於日本、泰國和越南等其他亞洲菜系。出發前她沒有任何預設期待，但旅程中所品嚐到的各種風味卻讓她大為驚豔。每天早晨都從「蛋餅」開始，裡面夾著蔥花和起司等餡料。午餐和晚餐則大啖麻醬麵與小籠湯包，而她丈夫每天都會點上一碗台灣牛肉麵。若想快速解決一餐，台灣的7-Eleven和全家便利商店完全不遜色於日本備受喜愛的超商。每家店裡都擺滿了即食零食、趣味飲品以及加熱即食的微波餐點。與去過的其他亞洲國家相比，台灣食物的味道對我這個美國人的味蕾來說似乎最容易接受且具熟悉感。雖然在亞洲各地都吃過不少令人難忘的美食，但台灣料理帶給她的驚喜最大。此外，德勞倫蒂斯也強調，台灣民眾比去過的其他亞洲國家民眾少了一分拘謹。身為一名喜歡社交、外向的旅人，她很欣賞許多台灣人自然流露的親切感。曾有一次因提早一小時抵達一家民宿。老闆夫婦不僅沒有直接請她們晚點再來，反而端出一盤水果款待，並陪她們聊天直到房間準備好。無論我們是坐在餐廳裡、搭乘火車，還是在海邊游泳，台灣當地人也都會相對主動與她和丈夫攀談。這份熱情好客讓他們感到備受歡迎，也是迫不及待想再次造訪台灣的另一個原因。