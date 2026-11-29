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蕭美琴讚蘇巧慧戰士 「我們的故事還會繼續走下去」

蘇巧慧：只要大家都在一起、我們就一定都在

民進黨立委蘇巧慧今（29）日展開一整日的謝票車掃，下午從新莊體育館出發，副總統蕭美琴特別現身車掃起點，為蘇巧慧加油送暖，大讚蘇巧慧是一位非常勇敢的戰士，勇士不會因為自己受到傷害而流淚，而是「捨不得每一位支持自己的人傷心與失落」，這次選戰雖然沒有迎來期待的結果，但每一位自製飄帶、手舉牌，以及參與活動和站出來表達支持的市民，都為新北的歷史寫下非常珍貴的一章，「我們的故事還會繼續走下去」。蕭美琴表示，自己是懷抱著與上百萬新北市民相同的心情來到現場，除了為蘇巧慧加油，也要感謝每一位信任、支持蘇巧慧的市民。蕭美琴說，蘇巧慧是一位非常勇敢的戰士，勇士不會因為自己受到傷害而流淚，而是「捨不得每一位支持自己的人傷心與失落」。期盼所有支持蘇巧慧的朋友，都能和蘇巧慧一樣堅強，以最溫暖的陪伴，堅定地走在持續服務新北鄉親的道路上。蕭美琴也說，這次選戰雖然沒有迎來期待的結果，但每一位自製飄帶、手舉牌，以及參與活動和站出來表達支持的市民，都為新北市的歷史寫下非常珍貴的一章，「我們的故事還會繼續走下去」。蘇巧慧表示，這次帶領新北隊投入選戰，看到新莊，以及五股、泰山、林口選區議員全上，還有新北隊議員席次成長，感到非常開心與驕傲。同時分享前總統蔡英文以自身的人生歷練勉勵她，只要努力過，每一步的努力都會留下痕跡，讓自己距離夢想更近一點。強調這次選戰只是暫時還沒有完成目標，大家對新北的期待與夢想始終沒有改變。最後蘇巧慧說，過去10年來，自己始終秉持相同的態度與初衷，盡全力做好地方服務，也希望將累積多年的經驗擴及整座城市，讓新北每一個行政區都持續進步，這份初衷不會因為選舉結果而有所改變，自己仍是新北立委，未來將以不同的方式繼續為新北努力，與更加茁壯的新北隊並肩前進，「只要大家都在一起，只要各位不散，我們就一定都在」。