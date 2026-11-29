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日本地下偶像女團「青空Diary」成員水城明音，近日在X公開團體開演唱會的現場狀況，只見團體10位成員在Live House舞台上下跪，而台下卻一個觀眾都沒有，0人到訪的演唱會現場看了超心酸，而她本人也對這種狀況感到羞愧，直呼未來要繼續加油。水城明音在X公開畫面，照片中十位成員整整齊齊一起跪在小型Live House舞台上，明明是演唱會舞台，但下面卻空無一人，現場完全沒有任何觀眾，看起來相當心酸。照片曝光後瞬間掀起百萬流量，許多網友意外地下偶像生活居然這麼困難，不過也有人質疑這是惡意炒作，面對外界聲音，水城明音澄清，大家並沒有在搞笑，也不是刻意拍片，是因為真的沒有觀眾來到現場，實在太羞愧才決定在台上跪下反省。但因為照片帶來了許多聲音，也意外幫團體增加許多曝光度，因此水城明音決定把本次事件當成重新出發的契機，宣布在明年一月舉辦演唱會，「從0人開始，向著全場滿員進發！」0人到場的演出竟讓他們意外爆紅，也讓人好奇團體今後走向。