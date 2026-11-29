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紙箱王大坑園區12/1起暫停營業！科博館門市結束營業

▲紙箱王近日公告表示，自2026年12月1日起進行營運調整，其中位於台中市北屯區東山路二段2巷2號的大坑創意園區將暫停營業。（圖／紙箱王臉書）

大坑店免費入園至11月30日！門市商品最低3折起

紙箱王2007年創立！紙箱小火車成親子遊樂亮點

知名親子景點「紙箱王」傳出營運異動！業者宣布，自12月1日起調整營運據點，台中大坑創意園區將暫停營業，進行內部整理與重新整頓，並在11月30日前都開放免費入園。此外，紙箱王台中科博館門市則正式結束營業，至於南投半山夢工廠店，後續營業資訊仍待公告。消息曝光後，也讓不少曾到訪的民眾感到不捨。「紙箱王」近日在臉書發布公告表示，自2026年12月1日起進行營運調整，其中位於台中市北屯區東山路二段2巷2號的大坑創意園區將暫停營業，進行內部整理與重新整頓。業者也感謝一路支持的民眾，表示：「一路走來，謝謝每一位走進紙箱王的朋友，陪我們留下許多美好回憶。」此外，配合此次營運調整，台中科博館門市則將迎來結束營業。至於南投半山夢工廠店，業者表示，後續營業資訊將以樹德半山夢工廠公告為準。配合營運調整，「紙箱王」也推出限時優惠，大坑創意園區開放民眾免費入園至11月30日，旗下各門市商品則推出折扣優惠，最低3折起，業者以「買越多、賺越多」號召民眾把握機會。據了解，紙箱王創立於2007年，最初以紙藝觀光工廠起家，並於2009年在台中大坑開設創意園區，是台灣早期以紙為主題的親子觀光景點之一。園區將瓦楞紙運用於各種創意設計，從大型世界地標、紙藝造景，到家具、燈飾、餐具及遊樂設施，都能看見紙材的多元應用。其中，能載人的紙箱小火車最受小朋友喜愛，園區還設有戶外紙雕裝置、DIY體驗，以及咖啡館與餐廳等設施，讓民眾透過遊玩認識紙藝創作，也成為不少家庭假日出遊的熱門選擇。