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坦言自己哭點低 沈伯洋聞何欣純勝選淚崩沒忍住

民進黨立委沈伯洋挑戰蔣萬安失利，今（29）日隨即展開謝票行程，晚間則接受資深媒體人鄭弘儀專訪，被問及選舉過程很多感動時刻都沒掉淚，沈伯洋坦言自己哭點很低，但基於責任感不想在大家面前掉淚，怕影響大家心情，當初選前之夜花店老闆現身送花自己差點沒忍住，但是昨天接到何欣純電話報喜勝選就哭了，因為媽媽非常喜歡何欣純，「欣純姐贏了媽媽一定很開心，感覺有一個遺憾會被補足」，這也是為什麼自己要一直拿著東泉辣椒醬，提醒支持者自己跟台中的連結。沈伯洋被問及很多感動時刻都沒掉淚，他坦言自己哭點很低，因為責任感不想在大家面前哭，怕影響大家的心情，但感覺台中贏了一定會哭，當初內參民調黃金交叉就差點哭出來。也提及主席賴清德徵召他的時候，強調選舉重心就是在台北，不只要當台北隊長，還要當台灣隊長。沈伯洋表示，所以自己告訴自己絕對不能哭，怕因而牽動選舉，所以克制得蠻好的，當初選前之夜花店老闆現身送花自己差點沒忍住，就怕自己掉淚對方側翼做圖卡、做新聞，避免自己一舉一動影響選情。對於接到何欣純電話，沈伯洋坦言自己直接哭出來，因為媽媽走的時候，都還是很關心政治，關心民進黨的選情，想到何欣純贏了，媽媽一定很開心，感覺有一個遺憾會被補足，這也是為什麼自己要一直拿著東泉辣椒醬，提醒支持者自己跟台中的連結。