中央氣象署表示，今（30）日清晨受東北季風及輻射冷卻影響，各地低溫14至17度，新竹、苗栗近山區下探10至12度，白天氣溫逐漸回升，預計一路暖到周末，各地高溫可達27至30度。未來一周降雨偏少，下一波鋒面則預計12月8日抵達，北部、東半部降雨機率增加，氣溫也將再度下滑。
今天天氣：東北季風減弱 全台晴到多雲
11月30日今天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，北部天氣較冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫約14至17度，高屏及台東約18至21度，白天起各地氣溫回升，東半部高溫23至25度，西半部高溫約25至27度，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：清晨仍有低溫 日夜溫差大
12月1日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為晴到多雲，西半部需留意日夜溫差大；環境水氣持續偏少，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：好天氣要把握 下周二才有鋒面
氣象署提到，12月台灣進入一段「雨量偏少」的環境，未來一周只有台東、恆春偶爾會有零星雨勢，其他地區都是晴到多雲的好天氣；觀察冬季各月份預報，12月至2月「氣溫偏暖、降雨偏少」訊號明顯，今年冬季將會是「暖冬」的型態。
氣象署觀察，下一波鋒面預計會直到下周二（12月8日）才會影響台灣，屆時北台灣的降雨率先增加，鋒面後則有東北季風影響，北部、東半部降雨機率高，氣溫也會有所下滑。
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11月30日今天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，北部天氣較冷，台南以北及宜蘭、花蓮低溫約14至17度，高屏及台東約18至21度，白天起各地氣溫回升，東半部高溫23至25度，西半部高溫約25至27度，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：清晨仍有低溫 日夜溫差大
12月1日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為晴到多雲，西半部需留意日夜溫差大；環境水氣持續偏少，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署提到，12月台灣進入一段「雨量偏少」的環境，未來一周只有台東、恆春偶爾會有零星雨勢，其他地區都是晴到多雲的好天氣；觀察冬季各月份預報，12月至2月「氣溫偏暖、降雨偏少」訊號明顯，今年冬季將會是「暖冬」的型態。
氣象署觀察，下一波鋒面預計會直到下周二（12月8日）才會影響台灣，屆時北台灣的降雨率先增加，鋒面後則有東北季風影響，北部、東半部降雨機率高，氣溫也會有所下滑。