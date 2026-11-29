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2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）昨（28）日落幕，地主中國隊最終靠著較佳的對戰優質率（TQB）搭上末班車、取得最後1張會內賽門票。成功晉級12強會內賽，對中國棒球來說非常重要，也是自去年經典賽資格賽（WBCQ）淘汰出局後，再度重返棒球一級國際賽。從近年中國隊的表現來看，整體實力確實有進步，但要在一級賽事搶下勝利，仍有些許難度，也正如主帥陳彪所言，必須不斷觀察對手打法，並從中學習、提升自我。回顧中國隊本屆賽事，首戰靠著招牌「小球戰術」以6：1擊退捷克隊，第2戰打線受到壓制，以0：1不敵英國隊，第3戰也無法突破尼加拉瓜隊封鎖，以1：4吞敗，最終戰績1勝2敗，靠著較佳的TQB，打破與捷克隊、英國隊同為1勝2敗的三隊互咬僵局，搶下另一張門票，隊史首度闖入12強會內賽。攤開9月名古屋亞運與本屆12強資格賽名單，中國隊投手群保留8人核心班底、新增4名新投手。中國隊在亞運6場比賽共失43分、場均失7.1分，12強資格賽3場比賽失6分、場均失2分；雖然兩項賽事對手強度有落差，但從數據來看，投手群的穩定表現絕對是拿下會內賽門票的關鍵。打線方面，中國隊除了首戰對捷克隊拿下6分，後續2戰加起來僅得1分，尤其是長打甚少，幾乎都是短程一壘安打與內野安打。首戰中國隊靈活掌握對手守備缺陷，靠著8次短打轉換得分契機，成為贏球關鍵，但面對英國隊與尼加拉瓜隊，投手與守備能力都提升，「小球戰術」自然難以發揮。綜觀中國隊近年在國際賽場的表現，整體投、打實力確實有明顯提升，加上在二級國際賽無役不與，亞錦賽、亞運、U23等賽事都繳出不錯的成績，甚至演出驚奇。然而，中國隊欠缺的，是在一級國際賽與強隊抗衡的比賽內容，雖然拿下12強會內賽門票、重返一級賽事，但明年要在預賽突圍取勝，仍會是一道嚴峻難題。正如中國隊總教練陳彪所言，拿下12強會內賽門票只是開始，也清楚未來遇到強隊時，還有許多挑戰。他也要求選手在這幾場比賽觀察對手打法並從中學習，唯有一步步穩紮穩打，才能在明年12強舞台走得更遠。