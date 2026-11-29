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民進黨立委沈伯洋挑戰蔣萬安失利，今（29）日隨即展開謝票行程，晚間則接受媒體人鄭弘儀專訪，被問及將來是否繼續挑戰2030台北市長，沈伯洋坦言，4年後有點太遠了，但一直深耕台北是自己要做的事情，不然幹嘛要成立「台北研究院」，「希望可以一直深耕台北」。沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安失敗，但創下民進黨在台北市長選舉的次高紀錄，也讓支持者期盼4年後能夠捲土重來。沈伯洋坦言，4年後選舉有點太遠了，但是一直深耕台北是自己要做的事情，不然的話幹嘛要成立「台北研究院」？就是希望可以一直深耕台北。沈伯洋說，現在跟議員之間感情真的蠻不錯的，所以還是想透過他們，看有什麼事情是中央可以處理的，那就繼續來幫忙。也舉例自己第一個辦公室就在花蓮縣吉安鄉，到現在都還在營運，也不會因為這次選舉的成敗就關起來，現在也一直在服務花蓮的鄉親，相信對台北也是一樣的態度。