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中華職棒樂天桃猿總教練曾豪駒，近期接受日媒《Full-Count》專訪，身為昔日中華隊總教練，曾豪駒在受訪時點名，對日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊內野手牧秀悟與阪神虎隊外野手森下翔太印象最為深刻，更分析，「我認為他們未來就算到了大聯盟，也一樣能繳出活躍表現。」此外，曾豪駒日前率桃猿子弟兵赴日參加樂天金鷲秋訓，他直言，希望子弟兵去學習高水準的選手，從中了解日職球員是抱持什麼思維面對每個Play。據《Full-Count》報導，談到牧秀悟，曾豪駒評價打擊技術非常高超，而提起森下翔太時，語氣更是充滿讚嘆，「他擊中球心時的爆發力非常突出，而且很擅長確實咬中自己鎖定的球路，站在對手立場來看，真的讓人感受到非常大的壓迫感。」曾豪駒強調森下翔太在場上的威脅性，「他是一位會讓人覺得『這個打席是不是又要發生什麼事了』的選手。」在經典賽賽場上，森下翔太有一幕令曾豪駒難以忘懷的表現，那就是8強賽對陣委內瑞拉時，在3局轟出的三分砲。曾豪駒佩服地說，「當時他站上打擊區時，同樣帶著一種隨時會掀起波瀾的氣場，最終也打出了最棒的結果。」在曾豪駒眼中，森下翔太不僅具備關鍵一擊的勝負特質，站上打擊區時帶給對手的獨特存在感更是格外鮮明。今年季末，曾豪駒以樂天桃猿隊總教練的身分，率領4名年輕選手前往仙台參加日本職棒樂天金鷲隊的秋訓。他期盼子弟兵能透過接觸日本棒球獲得成長，「希望他們去學習高水準的選手，究竟是抱持著什麼樣的思維在面對每一個Play。」在曾豪駒看來，重要的不僅是球技本身，更在於每天的練習與比賽中真摯面對棒球，將自身擁有的實力發揮到極致，而這份態度最終也會轉化為帶給對手的無形壓力。