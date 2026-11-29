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▲Toyz（左）於2024年5月入獄前夕公開與篠崎泫（右）的戀情，出獄後兩人頻頻放閃，感情十分穩定。（圖／翻攝自Toyz IG）

網紅、直播主Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈入獄，近日獲得假釋並被遣返回香港。出獄後他與女友篠崎泫頻頻放閃，今晚（29日）直播中他透露已經打理好直播間，更脫口「為了遠距離的婚姻生活」，此話一出讓留言區瞬間暴動，紛紛問說：「結婚了？！」、「婚姻生活!!!」直播觀看人數衝至4萬多人。Toyz與篠崎泫是否已結婚？《NOWNEWS今日新聞》求證篠崎泫經紀人，至截稿前未有回應。Toyz今晚以「選後之夜」為題開直播，只見他喝了一口啤酒後，立刻接到篠崎泫的電話，笑說：「喝酒被罵了！」日常互動閃瞎眾人。此外，Toyz透露近日在家閒來無事，因此將直播間整理好，未來不會再隔２個禮拜才開直播，隨時可以開播，不會錯過任何翻車事件。Toyz形容自己現在像是個獨居老人，話鋒一轉他表示住處除了可以隨時開直播，也考慮到遠距離的婚姻生活，讓網友們留言狂問：「結婚了？」、「哥是說婚姻生活嗎」、「遠距離婚姻生活？！」、「跟篠崎泫結婚了嗎。」對此《NOWNEWS今日新聞》傳訊詢問篠崎泫經紀人，至截稿前未有回應。Toyz於2024年5月入獄前夕公開與篠崎泫的戀情，隨後他坐牢2年半，女方對他不離不棄，不僅接手管理他的社群帳號，還幫忙打理火鍋、飲料店副業，甚至幾乎天天寫信跟Toyz互訴衷腸，讓這段感情不減反升溫。出獄後，Toyz不時與篠崎泫公開放閃，不少粉絲都很看好兩人能修成正果，期待Toyz與篠崎泫結婚，成為「台灣女婿」。值得一提的是，兩人年初就傳出已經結婚，但雙方始終沒有公開證實登記一事，不過Toyz在直播中總是稱篠崎泫「老婆」，讓婚訊多次被大家討論。目前，Toyz與篠崎泫分隔兩地，他先前也坦言遠距離戀愛會很辛苦，甚至對台灣觀眾喊話：「幫我監視老婆。」