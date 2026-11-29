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阿富汗塔利班（Taliban）政權持續收緊對女性的限制，英媒衛報與阿富汗媒體Zan Times調查發現，位於阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）的醫療院所，不僅禁止使用女性病患本名，還須以「Bibi」（年長女性尊稱）代稱；與此同時，女性醫療禁令更是逐步擴大至全國。根據衛報報導，37歲的法里達（Farida，化名）某天夜裡被劇烈的牙痛痛醒。隨後幾天，疼痛不斷加劇。「我的牙齒已經壞了好幾年，兩側的臼齒都嚴重受損。我晚上根本睡不著，幾乎無法進食。」法里達與家人定居在阿富汗西部城市赫拉特（Herat），如同許多被迫遣返的移民一樣，他們在尋找工作與維持生計上舉步維艱，看醫生已成了一種奢侈，但劇痛迫使法里達在7月初前往赫拉特巴克拉巴德（Bakrabad）地區的一家牙科診所就醫。然而，到了第三次看診時，診所卻告訴她：「我們現在無法幫妳治療。妳先回家，因為出了一點狀況，我們之後會主動聯絡妳。」法里達回到家，卻依然無法正常進食或喝水。兩天後，她打電話給診所，對方表示已無法完成她的療程。「勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）下達命令，規定男性牙醫不得再為女性病患看診。如果情況有變，我們會再通知妳」，治療至今仍被迫中斷。報導引述當地女性與醫師的說法，這項禁令似乎逐漸蔓延至全國。多名牙醫透露，塔利班安全部隊正嚴格執行這項禁令，不僅突擊搜查診所，更警告男性執業醫師，一旦在診所內發現女性病患，將會面臨牢獄之災。在阿富汗多數省份，男性醫師也接獲塔利班的命令與指示，要求他們不得為女性病患進行診療。醫師們表示，除非符合特定條件，例如有女性病患的男性監護人（mahram）陪同，或由女性護理師代為執行特定醫療程序，否則他們不得為女性看診，甚至不能提供緊急救護。報導提到，阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）的官員甚至禁止醫護人員直呼女性病患的本名。官員在5月下令所有醫院、私人執業醫師與診所，一律改用「比比」（Bibi，對女性的尊稱）來取代女性姓名，並強調連開立醫療處方箋時也必須嚴格遵守這項規定。塔利班打壓女性就醫權利的同時，也全面封殺女性成為醫師的途徑。自2024年12月起，女性已喪失在醫學院就讀的權利；多家醫院的醫師也證實，塔利班已禁止院方聘用女性員工。至於目前仍在執業的少數女醫師，塔利班則規定她們必須有男性監護人陪同。一名女病患表示，她曾在父親陪同下前往一家沒有女性員工的診所求診，卻仍被迫在診間外苦等。診所人員告訴她，醫師必須等到另一名女性病患帶著她的男性監護人抵達後才能看診，因為醫師不得觸碰女性病患，萬一過程中出現任何狀況，才會有另一名女性能夠協助她。如今，阿富汗女性面臨殘酷的抉擇：要麼冒著讓自己、醫師及診所受罰的風險秘密就醫，要麼求助於不具專業資格的女性醫療人員，否則就只能任由病痛折磨。一名病患向《衛報》控訴，「我真不知道這算什麼。在一個連半個女醫師都找不到的城市裡，他們怎麼能祭出這麼多限制？人命在他們眼裡根本一文不值」。衛報提到，這些蒐集到的證詞，與塔利班先前宣稱「為女性病患看診的醫師可豁免於禁令」的說法完全背道而馳。今年2月，塔利班通訊部長諾馬尼（Hamdullah Nomani）曾公開表示，男性醫師在為女性病患治療時，將被視為其男性監護人。在阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）一家牙科診所擔任助理的納爾吉斯（Nargis，化名）透露，有些醫師在為女性病患看診時，會派人在診所外把風，留意塔利班官員的動靜。「我們診所的男醫師有時還會自嘲：『我們乾脆在診間裡放一件罩袍（chadari，阿富汗女性穿著的全身式布卡），這樣他們一來我就可以立刻套上，他們就認不出我是男醫師了。』」