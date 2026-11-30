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▲「玫瑰大眾」最後一間實體門市宣布於今日正式停止營業。（圖／翻攝自臉書玫瑰大眾古典館）

全台最後一家「玫瑰大眾」實體門市，於今（30）日正式結束營業，過去有不少歌手在唱片行舉辦簽唱會，承載著無數七、八年級生的青春回憶，如今將走入歷史，讓人感到不捨。「綜藝天王」吳宗憲接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，談及對於唱片行的回憶，直呼：「真的是時代的隕落！」他提到當年首度採用電腦錄音製作周杰倫的〈可愛女人〉時，曾遭到不少人嘲笑，卻成功改寫了唱片市場的製作模式，現在AI已能99%取代人工，產業變遷讓他感觸良多。吳宗憲曾是團體「咻比嘟嘩」成員，累計發行過25張唱片，當年更創立唱片公司發掘天王周杰倫。談及對唱片行的回憶，他直呼：「真的是時代的隕落！」感嘆歲月不待人。見證過音樂產業變遷的他透露，當年首度採用電腦錄音製作周杰倫的〈可愛女人〉時，曾被眾人嘲笑，不過最終卻成功改寫了唱片市場的製作模式。如今不少影視、唱片公司紛紛投入AI製作，吳宗憲的公司也不例外，他坦言：「去年很多人才在覺得AI無法完全取代人工，包括剪輯後製，更不用說演員；言猶在耳，現在卻都已經99%可以取代了。」表示自己能接受時代的改變，過往可以懷念、但不堪回首，面對玫瑰大眾唱片行正式走入歷史，他也感性告別：「再見了！玫瑰唱片。」唱片行對許多七、八年級生來說，幾乎就是學生時代最熟悉的場所之一，不僅放學後會去逛唱片行、存零用錢買CD，還有不少歌手會舉辦簽唱會。2003年玫瑰大眾推出「g-music風雲榜」，該排行榜一度成為台灣流行音樂重要的排行榜，全盛時期全台門市曾達 52 家、年營收約 30 億元。不過，隨著數位音樂串流平台崛起和消費習慣轉變，實體唱片市場近年大幅縮減，玫瑰大眾全台各地分店相繼歇業，最終僅留位於台北的「玫瑰大眾古典館」，如今連最後一間門市也確定熄燈，讓不少人感到可惜，門市特別針對愛樂者祭出全館商品85折出清優惠。