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▲勇士在過去9場比賽的進攻效率跌至全聯盟墊底，進攻才華洋溢的墨菲不僅能為死氣沉沉的火力注入活水。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士應該認真考慮發動交易，將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）連同首輪選秀籤打包，向奧蘭多魔術交易先發中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）。（圖／美聯社／達志影像）

隨著美國職籃（NBA）季中交易截止日逐漸逼近，社群媒體上再度傳出金州勇士有意網羅紐奧良鵜鶘側翼好手墨菲（Trey Murphy III）的交易流言。不過，勇士隨隊媒體《Blue Man Hoop》記者歐基夫（Peter O'Keefe）撰文直言，考量到勇士目前的陣容缺陷，單靠交易來墨菲並不足以解決根本問題，勇士管理層必須透過「雙管齊下」的兩筆獨立交易，再搶下一名先發等級中鋒溫德爾卡特（Wendell Carter Jr.），才能真正填補最大漏洞。歐基夫在文中指出，勇士目前最迫切的當務之急，是尋找一名先發級別的中鋒來填補波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）留下的空缺。無論墨菲的進攻火力有多出色、能為灣區帶來多大價值，他都無法解決總教練科爾（Steve Kerr）目前被迫讓浪人長人巴錫（Charles Bassey）扛起先發重任的困境。歐基夫強調，巴錫在過去兩周堪稱勇士表現最亮眼的球員之一，不僅連續5場比賽得分上雙，近9戰更有7場繳出雙位數得分。然而，受限於進攻空間與身材條件，巴錫最理想的角色仍是替補長人而非先發，特別是在勇士陣中已有格林（Draymond Green），且巴特勒（Jimmy Butler）在未來幾個月傷癒復出（前十字韌帶撕裂）後，球隊在場上的外線投射空間本就相對吃緊，更需要一名具備全面身手的先發五號位。儘管如此，墨菲依然被視為勇士的夢幻目標，背後有其充分理由。勇士在過去9場比賽的進攻效率跌至全聯盟墊底，進攻才華洋溢的墨菲不僅能為死氣沉沉的火力注入活水，他目前正處於4年1.12億美元超值合約的第二年，這份對球隊極為友善的合約，讓勇士在交易得到他的同時，仍保有額外薪資空間去尋求補強中鋒的方案——前提是球隊願意割愛功勳老將格林及其2750萬美元的到期合約。歐基夫進一步勾勒出勇士理論上可行的「雙重補強藍圖」，點名魔術中鋒卡特正是另一位極為明顯的交易目標。卡特的薪資則能完美塞進波爾津吉斯留下的2000萬美元薪資空間中，持續是勇士補強中鋒位置的重點觀察名單。格林2750萬美元的到期合約在薪資匹配上與墨菲完美契合，雙方可直接進行兩隊交易；若鵜鶘對這位前年度最佳防守球員興趣缺缺，也可拉進第三方球隊促成交易。卡特的薪資則能完美塞進波爾津吉斯留下的2000萬美元薪資空間中，持續是勇士補強中鋒位置的重點觀察名單。當然，為了兩名非全明星級別的球員，一口氣放棄多枚首輪選秀權、自由市場薪資空間，甚至告別四冠功臣格林，勇士管理層是否願意賭這麼大仍是未知數。若兩筆操作能順利成真，勇士將建構出以柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒、墨菲、新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）、卡特與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）為主體的豪華核心陣容，同時板凳席還保有穆迪（Moses Moody）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、巴錫、老將霍福德（Al Horford）與布蘭登威廉斯（Brandon Williams）等可用之兵，整體爭冠競爭力將迎來質的飛躍。