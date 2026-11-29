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大多數現代人只要一有空閒時間，就忍不住拿起手機狂滑，究竟如何減少使用手機時間？為了解決「手機成癮」問題，日本近期出現各式各樣幫助民眾「數位排毒」的商品，要來整頓「多巴胺成癮小鬼」。根據札幌電視台報導，在街頭詢問民眾一天使用幾小時的手機，竟有受訪民眾回答，在週六一天就滑了19小時37分鐘，這位民眾表示，「我本來想說進被窩後稍微滑一下就睡，結果就變成19個小時了。我根本是個重度『多巴胺成癮小鬼』（ドパガキ）。」亦有受訪民眾坦言，自己在休假日時，使用手機的時間也高達14個小時，「回過神來才發現竟然滑了這麼久。光是YouTube就看了9個小時，因為我做菜、吃飯的時候都會一直看。」日媒提到，所謂的「多巴胺成癮小鬼」，是用來吐槽一直想找刺激、閒不下來，忍不住狂滑短影片或社群的人，這個詞也入圍了2026年的「新語・流行語大賞」。根據日本電信巨頭「NTT Docomo」的調查顯示，民眾透過手機上網的時間逐年增加；每天使用4小時以上的比例達到23%，是3年前的2倍。此外，另一項針對高中生與大學生的調查也指出，超過6成的人感到「手機疲勞」，其中多數人都將原因歸咎於社群媒體。為了戒除這類「手機成癮」，札幌市內的商店推出了相關商品。札幌Hands（手創館）店員佐藤昌宏表示，最近可以把手機放進去上鎖的盒子越來越受到歡迎，這類「手機封鎖盒」，把智慧型手機放進去關上後就打不開，透過製造物理上的距離，營造出能夠專注的環境。此外，家長也能藉此保管鑰匙，管理孩子的手機使用時間。據說近期這類商品備受關注，款式也越來越多元。另外，在「手機疲勞」的趨勢下，主打放鬆效果的商品也相當熱銷。像是貼在耳垂或頸部等處，就能讓局部溫熱的產品。佐藤昌宏表示，「這或許反映出大眾對『數位排毒』（遠離手機或電腦）的意識正在提高。我認為設定好時間、盡可能與手機保持距離也是很必要的。」