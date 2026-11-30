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台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊人氣女神一粒（本名：趙宜莉），在團隊應援三年後，今年10月證實不續約離開隊伍，昨（29）日是她的畢業典禮，她特別穿上了低胸平口禮服到場，還開金嗓演唱了陳華的〈如果我很平庸〉，堪比仙女下凡的畫面曝光後引起許多關注。身為在台鋼的最後一場活動，一粒穿著白色薄紗魚尾禮服來到活動現場，平口的設計搭配蕾絲滾邊，讓她整個人看起來超有優雅氣質，搭配白色水鑽髮箍，看起來根本是仙女下凡。她在活動現場帶來陳華的〈如果我很平庸〉，「允許我一無所有」等歌詞唱出來，讓許多球迷都流下了眼淚。一粒十月證實本次球季結束就不續約台鋼雄鷹球隊，離開待了三年的職場，她透過IG回應，自己站上舞台的過程其實經過很多努力，但因為有大家的支持，才能讓她忘記這些不安，至於未來發展，有傳出她將跳槽樂天桃猿球隊，不過消息未獲得證實。雖然一粒離開了台鋼雄鷹球隊，不過啦啦隊也為此注入許多心血，歷經層層選拔及高強度培訓，最終由侯安琁、沈鈺婕、林靚潔、陳佳琪、梁家瑀、黃安妤等6位女孩殺出重圍，成為Wing Stars新成員；至於同步招募的應援團長，則由李俊瑋、曾滽敬2人順利取得入選資格，共計8位新血，為台鋼集團應援陣容注入全新活力。