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國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今（29）日凌晨聲請驗票，因為得票數與民進黨縣長當選人劉建國只差173票， 地方法院中午啟動票匭查封作業，沒想到竟發現斗六有2處的投開票所選舉人名冊遺失、縣長空白選票憑空消失、3處用餘票遺失。緊急搜索後，雖然找到2袋選票，但「名冊、用餘票」至今下落不明，仍在積極尋找中。不見的名冊、用餘票到底跑去哪？選委會人員立即聯繫斗六市公所，並詢問當天票所人員名冊下落，沒想到清點過程，又發現裝選票的牛皮紙袋少了2袋。法院緊急加派人手清點，所幸在裝議員選票的大布袋，找到遺失的空白縣長選票。初步勘驗，應是票務人員放錯布袋，暫時解除選票外流疑慮。不過，兩本縣長選舉名冊沒找到，「用餘票」的紙袋也遺失。這樣的情況讓劉建國陣營直言，太扯了！希望能盡快找出來，給雙方清楚交代。張嘉郡陣營律師朱啓仁則說，目前就靜待雲林地方法院釐清爭議事項。驗票發現用餘票跟名冊不見情事，雲林縣選委會表示，已密封、裝有縣長選票的牛皮紙袋還不能開封，所有的選票、名冊絕對不會不見，可能是工作人員忙裡出錯，放到其他紙袋內。