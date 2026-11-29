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▲蘿莉塔發文聊沈伯洋性向被罵爆刪文。（圖／翻攝自IG@lolitalee513）

女星蘿莉塔今（29）日發文聊到本次九合一大選，先是公開讚爆蔣萬安銀髮造型「可以原地出道」，沒想到接下來就聊到了沈伯洋性向問題，認為這對他來說是一個很難自證的問題，接著列出了4點可以證明沈伯洋確實是直男的方式，但用字遣詞相當不尊重他人家庭，因此被網友罵爆急忙刪文。蘿莉塔發文透露，自己在選舉之後跟朋友聊到了沈伯洋的性向，朋友認為對方是同志，理由是「拿不出證據證明自己不是」，讓她相當好奇該如何自證自己確實是直男，因此列出了4條大家可能會相信的方式。蘿莉塔認為可以讓沈伯洋自證是直男的方式有，「請前女友出面證明有發生過關係、開直播與妻子發生關係、外流與女生的性愛影片、讓妻子懷孕生子」，並且向網友討教是否有其他合法，做了不會被警察抓走的方式。貼文曝光後，因為用字相當大膽，再加上性取向本來就不是一件需要證明的事情，因此蘿莉塔的貼文發出後瞬間遭到全網撻伐，雖然也有部分網友認為，蘿莉塔只是組織文字能力比較弱，並非要抹黑沈伯洋的意思，但貼文直接遭到炎上，讓她只發文20分鐘就匆忙刪文。稍早蘿莉塔再次致歉，表示自己是看到網路上有人説「不是gay就拿出證明」的方式質疑沈伯洋，才會提出這樣的問題，但事實證明這種問題就是無解，原本是想幫沈伯洋說話，卻反遭到網友砲轟，「其實是在心疼被抹黑，沒想到被誤解了，真是抱歉。」