我是廣告 請繼續往下閱讀

美媒彭博追查輝達（NVIDIA）GB300人工智慧（AI）伺服器流入中國，並點名台灣伺服器大廠技嘉。技嘉今（29）晚急忙發出重訊澄清。根據彭博報導，兩家中國企業已將輝達旗下性能強大的Blackwell架構半導體，安裝於上海一座與黃樂（Alice Huang）有關的資料中心內。根據11月提交給中國監管機構的文件中所列出的產品序號，安裝在「長三角人工智能超算中心」（Yangtze River Delta Project）的設備中，包含一台輝達最強大的GB300 NVL72機櫃。上海創新銀行（Shanghai Innovation Bank）的備案文件顯示，名為「上海碩耀」（Shanghai Shuoyao）的企業以這批硬體作為抵押品，向該行取得了9,600萬人民幣（約1,400萬美元）的貸款。另一家由東京母公司控制的企業「上海科展」（Shanghai Kezhan），則在文件中描述了該設施內的一台GB200伺服器，該伺服器同樣搭載了Blackwell晶片。這些資訊揭露於該公司在2025年底向一家由上海市政府機構全資擁有的融資租賃公司申請9,000萬人民幣貸款時所提交的文件中。目前尚不清楚這台GB300機櫃是如何流入中國、轉交至上海碩耀手中，並最終進入這座據當地媒體報導設計容量高達80萬台伺服器的特定園區。然而，透過將產品序號輸入公開的保固資料庫，彭博發現該設備由台灣技嘉科技（Gigabyte Technology Co.）製造，該公司負責將輝達晶片組裝成伺服器與機櫃。資料庫顯示的序號對應型號，也與技嘉生產的GB300 NVL72伺服器機櫃相符。這類設備在安裝進資料中心之前，往往會經過包括當地經銷網路在內的多重轉手。在許多案例中，最終走私進入中國的產品，最初都是出售給非受限地區的買家。彭博向技嘉提供了該機櫃的序號，詢問其最初將該硬體售予何方及出售時間。技嘉以公司政策為由拒絕回答這些問題。技嘉發言人在電子郵件聲明中表示，公司「所有業務均嚴格遵守適用的法律法規，所有交易均符合我們的內部合規要求及當時有效的相關法規。」不過，技嘉今天晚間發出重訊澄清相關報導，經查證該序列號產品為2025年底出貨至馬來西亞客戶的樣本機器，相關產品在出口前，皆依照規定流程事先申請並取得出口許可證，流程完整且合法合規。技嘉強調，公司一定恪守法規，針對最新規定東南亞4個管制先進AI晶片進口國家，技嘉會協助相關的客戶申請美方出口許可，一旦核准後，技嘉會依相關法規辦理，因為目前客戶增數與需求保持強勁，技嘉會有效的調整客戶出貨順序，所以此次東南亞4國進口管制新規，對公司庫存與業績並無影響。明年的展望，如法說會所述，業績仍將持續強勁成長，也強調公司向來嚴格遵循美方最新晶片出口管制法規。