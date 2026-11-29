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世界摔角娛樂（WWE）傳奇巨星「巨石強森」（The Rock，本名 Dwayne Johnson）今（29）日在休士頓舉行的年度大賽《適者生存》上驚喜現身，慶祝自己加入WWE首秀滿30週年里程碑。然而，這場原本充滿歡慶氛圍的盛大回歸，卻在尾聲出現令全球摔角迷震撼的一幕。巨石強森在感性致詞後，竟將招牌墨鏡與麥克風一同平放在擂台中央隨即轉身離場。在職業摔角傳統中，將隨身標誌物留在擂台通常象徵「正式高掛戰靴退役」，他的宿敵約翰希南（John Cena）也是這麼做的，這項充滿深意的舉動立刻在現場播報台與社群網路引發討論。適逢1996年《強者生存》出道滿30週年，巨石強森昨晚在休士頓大金球場（Daikin Park）盛大登場。他走入擂台回顧自己長達三十年的摔角生涯，不僅感性感謝場邊觀戰的母親與一路相挺的全球摔角迷，更帶領全場觀眾舉杯致意，並對著鏡頭真情流露：「我愛你們、也感激所有的摔角手、工作人員和粉絲，是你們成就了今天的我，你們所有人就是我的家。」接著，巨石強森使出招牌台詞「If you smell...」，讓全場觀眾齊聲接唱完畢後，他並沒有像往常一樣帥氣離場，而是緩緩蹲下身，將手中的麥克風與招牌墨鏡並排放在擂台正中央。他在擂台中凝視片刻後轉身走上出場斜坡，並隨著升降舞台緩緩降下消失在觀眾視野中。這突如其來的一幕讓WWE現場播報團隊當場陷入激辯，資深播報員葛雷夫斯（Corey Graves）提醒觀眾，在摔角界留下隨身標誌物品通常意味著「退役」，之後約翰希南、布洛克·雷斯納（Brock Lesnar）和A·J·史泰爾斯（AJ Styles）都是這麼做的；但搭檔麥可柯爾（Michael Cole）則持反對意見，認為巨石強森未必就此封靴。儘管離場動作充滿告別意味，但巨石強森在長篇演說中並非毫無伏筆——整段致詞裡他唯一點名的現役潛在對手，正是現任巨星寇帝羅茲（Cody Rhodes）。巨石強森先是開玩笑提及要掌控寇帝的靈魂，隨後神情驟然轉為嚴肅，冷冷說出一句：「我已經擁有它了（I already have it）。」回顧巨石強森近兩年的WWE動向，他自去年《行刑室鐵籠戰》（Elimination Chamber）參與約翰希南（John Cena）轉反派劇情後便未再登上WWE電視節目，原定在《摔角狂熱41》（WrestleMania 41）延續恩怨也未能成真；而他上一場正式摔角比賽，則要追溯至《摔角狂熱40》與羅曼雷恩斯（Roman Reigns）搭檔擊敗塞斯羅林斯（Seth Rollins）與寇帝羅茲的雙打大戰。究竟這副留在擂台上的墨鏡代表「傳奇謝幕」，還是「最終BOSS（The Final Boss）」為日後對決寇帝羅茲、埋下的煙霧彈？在巨石強森親自給出明確答案前，這場30週年驚喜現身已成功為WWE投下一顆震撼彈。