我是廣告 請繼續往下閱讀

巨石強森職業摔角生涯重要榮譽與歷史紀錄一覽表

紀錄類別 具體成就與數據 備註 世界冠軍頭銜 10次世界冠軍（8次WWF/WWE冠軍、2次WCW/世界冠軍） 1998年首奪WWF冠軍，成為WWE史上首位非裔血統世界冠軍 其他主要冠軍 2次洲際冠軍、5次世界雙打冠軍、2000年皇家大戰優勝 WWE隊史第6位三冠王（Triple Crown Champion） 《摔角狂熱》主賽 六度壓軸主賽（WM 15、16、17、28、29、40第一夜） 史上唯二橫跨1990～2020四個十年皆打過主賽的巨星；WM 28創史上最高PPV購買數 節目與收視紀錄 單年主賽38場《Raw》、36場《SmackDown》、12場PPV 《SmackDown》節目名稱源自其經典台詞；1999年橋段創8.4收視率寫WWE有線電視史紀錄 代表性宿敵與搭檔 宿敵：冷石史蒂夫奧斯汀、Triple H、約翰希南、寇帝羅茲 搭檔：Mankind（Rock 'n' Sock Connection）、羅曼雷恩斯 與冷石奧斯汀引領「惡劣態度時代」，助WWE贏得週一收視夜大戰；WM 32僅用6秒勝出創最快紀錄

世界摔角娛樂（WWE）傳奇巨星「巨石強森」（The Rock，本名 Dwayne Johnson）昨（28）日在《強者生存：戰爭遊戲》慶祝出道滿30週年，賽後將招牌墨鏡與麥克風並排留在擂台中央的舉動，引發全球摔角迷對他「高掛戰靴」的無限遐想。從1996年以青澀的三代摔角手「洛基梅維亞」（Rocky Maivia）初試啼聲，到轉戰好萊塢創下全球逾114億美元票房神話、甚至躋身WWE母公司TKO集團董事會，巨石強森不僅被公認為職業摔角史上最偉大的巨星之一，更在1990年代末期的「惡劣態度時代」（Attitude Era）與「冷石」史蒂夫奧斯汀（Stone Cold Steve Austin）攜手打贏收視率大戰、拯救了瀕臨危機的WWF（現WWE），留下無數後人難以企及的冠軍與票房神話。1972年出生於加州的巨石強森流著純正的職業摔角血液——父親洛基強森（Rocky Johnson）是WWE史上首位非裔雙打冠軍，外祖父彼得梅維亞（Peter Maivia）則是薩摩亞傳奇摔角手，他也因此成為薩摩亞著名的「阿諾亞伊摔角家族」（Anoaʻi family）成員。儘管大學時期曾隨邁阿密大學奪得1991年NCAA全美美式足球冠軍，但1995年NFL選秀落選並遭加拿大美式足球聯盟釋出後，他毅然決定追隨父祖腳步踏入摔角界。1996年，他結合父親與外祖父的名字以「洛基梅維亞」之名在WWF正式出道，成為聯盟史上第一位「三代摔角手」，並迅速奪下洲際冠軍。然而初期陽光正派的形象卻遭到觀眾強烈排斥，比賽中甚至充斥「Rocky sucks（洛基真爛）」的噓聲。1997年膝傷復出後，他徹底蛻變為口才犀利、充滿魅力的超級反派「The Rock」，以「If you smell what The Rock is cooking」等無數經典台詞風靡全球。在1998年至2004年間的「態度時代」，巨石強森與宿敵「冷石」史蒂夫奧斯汀（Stone Cold Steve Austin）展開了職業摔角史上最經典的雙雄對決，不僅在《摔角狂熱》（WrestleMania 15、17、19）三度上演史詩交鋒，更聯手幫助WWF在「週一收視夜大戰」（Monday Night Wars）中徹底擊敗競爭對手WCW，將WWE推向全球娛樂帝國的巔峰。連傳奇巨星霍肯（Hulk Hogan）、瑞克福萊爾（Ric Flair）與約翰希南（John Cena）在評選心目中的「職業摔角界總統山（四大天王）」時，都一致將巨石強森列入其中。巨石強森在WWE擂台上的統治力與吸金能力堪稱空前絕後，不僅入選《運動畫刊》（Sports Illustrated）評選「WWE史上最偉大20位摔角手」第3名，更寫下多項紀錄和成就。巨石強森生涯共10度奪得世界冠軍（包含8次WWF/WWE冠軍、2次WCW/世界冠軍，成為WWE史上首位非裔血統世界冠軍）、2次洲際冠軍、5次世界雙打冠軍（其中3次與「人類」Mankind組成經典喜劇雙打「Rock 'n' Sock Connection」），並贏得2000年《皇家大戰》（Royal Rumble）優勝，成為WWE史上第6位「三冠王」（Triple Crown Champion）。他生涯6度領銜壓軸WWE年度最大盛事《摔角狂熱》（第15、16、17、28、29屆以及第40屆第一夜），與送葬者（The Undertaker）並列史上唯二在「1990、2000、2010、2020四個不同十年」都打過《摔角狂熱》主賽的傳奇人物。其中2012年《摔角狂熱28》對決約翰希南，更創下職業摔角史上全球付費收看（PPV）最高購買紀錄。1999年WWE以他的招牌台詞「Lay the smackdown」命名推出第二大旗艦節目《WWE SmackDown》，「Smackdown」一詞更在2007年被正式收錄進韋氏詞典（Merriam-Webster）。他與Mankind演出的《這就是你的人生》（This Is Your Life）橋段創下8.4的尼爾森收視率，至今仍是WWE有線電視史上最高收視紀錄；他在2000年單年壓軸38場《Raw》、36場《SmackDown》與12場PPV大賽，全數高居聯盟歷史第一。從2001年《神鬼傳奇2》跨足大銀幕成為全球票房巨星，到2024年加入WWE母公司TKO集團董事會並正式取得「The Rock」商標完整所有權，巨石強森即便逐步淡出全職摔角賽場，他為WWE奠定的江山與全球影響力，早已寫進職業摔角歷史最輝煌的一頁。