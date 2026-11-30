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▲龍門國中在U19籃球聯盟U15組2預賽展現鐵血防守韌性，決勝最後4分鐘大膽啟用替補陣容抗壓，最終以39比38一分險勝Next Level。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲龍門國中教練孟繁宗透過U19籃球聯盟高強度賽事演練破區域戰術並磨練板凳深度，落實「全員皆兵」理念。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15組2預賽29日上演一場標準的「矛與盾」頂尖對決。賽前戰績3勝1敗、場均失分僅39.3分的防守勁旅龍門國中，迎戰場均進攻火力高達56.5分的俱樂部球隊Next Level。雙方整場戰況如預期般膠著，龍門國中更在決勝最後4分鐘大膽將第二、三組替補陣容留在場上抗壓，最終憑藉窒息式防守以39比38一分險勝，將本季戰績推進至4勝1敗。龍門國中向來是典型的苦戰型球隊，預賽前4戰就有3場分差在5分以內；此役面對進攻兇猛的Next Level，龍門再度展現絕佳防守韌性，硬是將對手得分壓低至本季新低水準。由於球隊即將於12月7日迎來重要聯賽，龍門國中教練孟繁宗坦言，這場比賽的核心目標在於模擬與測試新戰術，賽前便先給球員打了預防針，預告進攻端可能會有些卡頓，但仍要求大家勇於在實戰中執行平時演練的內容。「今天剛好碰到對手守二三區域聯防，我們平常遇到的大多是盯人，這正好讓我們測試新戰術破區域的效果。」孟繁宗賽後表示，除了進攻端的破解演練，球隊在防守端也頻繁在二三區域與盯人之間切換，藉此觀察不同陣容搭配的化學反應。全場最令人印象深刻的一幕出現在比賽最後4分鐘。當時龍門原本握有領先優勢，孟繁宗卻讓平常上場時間較少的第二、三組球員留在場上磨練；眼看Next Level一步步將分差追近到僅剩1分，孟繁宗卻始終按兵不動、堅持不換主力回場救火。「我直接跟他們講，我不會換人，就是要你們上去體驗這種比賽張力。」孟繁宗說明，龍門屬於社團性質球隊，一週僅練球兩次，但他始終秉持「以教育為主、全員皆兵」的帶隊理念，期盼登錄的15名球員都能做好隨時上場的準備，「我不怕你們輸，就算真的輸了，你們才會對自己更有認識、知道不足在哪裡，回去練習才會調整態度。我們在意的是態度與細節，而不是單純的勝負。」龍門國中攻守核心洪晨睿，此役更被教練賦予「從1號打到5號」的全能任務，開賽先扛起禁區重任，隨後轉任控球組織與3號位，同時還得負責策應並帶領替補學弟進入狀況。雖然上場時間有限，洪晨睿依然高效率繳出全隊最高的8分、5籃板、4助攻及3抄截全能數據；未來他則規劃畢業後以體保生資格考取建國中學，盼在建中培養讀書與學習的樂趣。洪晨睿坦言，因為下週就要迎來重要聯賽，今天在心態上確實有所保留、避免在關鍵時刻前受傷，但談起場上內容仍忍不住自責：「後面那段打得有點差，太急躁了，甚至出現過不了半場的狀況。」對於參加U19籃球聯盟的收穫，他認為每個假日都有高強度比賽可以實戰，讓他從中累積了寶貴經驗。孟繁宗也高度肯定U19聯盟的裁判素質、專業記錄台，以及單節10分鐘、可登錄15人的賽制，認為這為學校球隊提供了絕佳的週末實戰模擬舞台，讓孩子能毫無顧慮地嘗試與成長。