罕見牆內論戰！北大學生看「網路長城」利弊：結果很意外

▲也有一些北大生認為網路長城利大於弊。（圖／NOWnews資料照）

中國長年以「網路長城」封鎖許多外國網站，在主席習近平上台後，更逐漸收緊網路審查。不過，昨（ 20 ）在北京大學 bbs 站「北大未名」上，有網友問「牆究竟是利大還是弊大？」，除了提到自己對網路長城的看法，還特別強調自己「非釣魚」，意外引起熱議，也有許多學生直言「肯定是弊大於利，還是遠遠大於」。該網友在「北大未名 bbs 」上表示，網路長城的好處是「客觀上促進了國內互聯網企業的發展、屏蔽了反華勢力信息」，但缺點就是中國網民受到孤立，「翻牆的是少數」，且僅管北京大學學生多數都會翻牆，但仍給獲得資訊「帶來了不必要的麻煩」。對此，多數北大生表示「弊大於利」，有網友直言網路長城的存在，導致中國「最前沿的研究人員無法與國際接軌」；「它不是利弊的問題，而是該不該存在的問題吧」；還有網友直言，「最大的利難道不就是維穩嗎」、「短期有助於獨裁統治，長期來看不利於科技文化交流」、「沒有必要討論，百害無一利」、「北大精神是什麼？在北大BBS上這種問題還需要討論？」。不過也有北大生認為網路長城的存在利大於弊，表示「沒有牆早就顏色革命了」、「每次看到網友一些反智行為都覺得，牆真是太對了」、「牆是要有的，沒有牆意識形態就亂了，哪個國家沒有牆，只是牆高矮不一樣罷了」；也有北大生自稱不會翻牆「既然禁止了，那麼就不去」、「可能就我不會翻牆吧」。 （編輯：陳煜）