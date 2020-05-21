美售台MK48魚雷！可高速擊毀共軍航母　中國官媒一語狠酸

▲總統蔡英文昨就職宣誓，美國國務卿蓬佩奧主動聲明恭賀總統連任。（圖／美聯社／達志影像）

我國總統蔡英文昨（ 20 ）進行就職宣誓，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）主動聲明恭賀總統連任，今（ 21 ）日上午更送上「賀禮」，宣布再度售台 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷，不過中國軍系官媒隨即發文狠酸，「不知從哪個垃圾堆翻出來的」。美國國務院政治軍事局（ U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs ）今宣布，國務院已批准對台軍售，包括 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷，以及備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等，此軍售也已由美國國防安全合作署（DSCA）正式通知國會。對此，中國鷹派軍系官媒《環球時報》隨即發文，聲稱軍售消息引起「島內網友的不滿」，報導藉由部分台灣網友的留言嘲諷「台灣錢真好賺」、「好貴呀，確定不是二手貨？」、「不知道從哪個垃圾堆裡翻出來的」等。事實上，美軍目前最新重型魚雷為 MK-48 AT Mod 7 ，但僅供應北約（ NATO ）成員如荷蘭、加拿大，以及與美合作發展 Mod 7 的澳洲海軍，其餘國家所能獲得的最先進型號就是本次售台的 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷。值得注意的是，台灣 2017 年就已曾購得 46 枚該型魚雷，因此本次美國也並非首次售台該型魚雷，正如美國務院新聞稿所言「不會改變區域的軍事平衡」。 （編輯：陳煜）