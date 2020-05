美售台MK48魚雷！可高速擊毀共軍航母　中國官媒一語狠酸

▲總統蔡英文昨就職宣誓,美國國務卿蓬佩奧主動聲明恭賀總統連任。(圖/美聯社/達志影像)

我國總統蔡英文昨( 20 )進行就職宣誓,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)主動聲明恭賀總統連任,今( 21 )日上午更送上「賀禮」,宣布再度售台 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷,不過中國軍系官媒隨即發文狠酸,「不知從哪個垃圾堆翻出來的」。美國國務院政治軍事局( U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs )今宣布,國務院已批准對台軍售,包括 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷,以及備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等,此軍售也已由美國國防安全合作署(DSCA)正式通知國會。對此,中國鷹派軍系官媒《環球時報》隨即發文,聲稱軍售消息引起「島內網友的不滿」,報導藉由部分台灣網友的留言嘲諷「台灣錢真好賺」、「好貴呀,確定不是二手貨?」、「不知道從哪個垃圾堆裡翻出來的」等。事實上,美軍目前最新重型魚雷為 MK-48 AT Mod 7 ,但僅供應北約( NATO )成員如荷蘭、加拿大,以及與美合作發展 Mod 7 的澳洲海軍,其餘國家所能獲得的最先進型號就是本次售台的 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷。值得注意的是,台灣 2017 年就已曾購得 46 枚該型魚雷,因此本次美國也並非首次售台該型魚雷,正如美國務院新聞稿所言「不會改變區域的軍事平衡」。 (編輯:陳煜)