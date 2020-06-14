北京進入「非常時期」！疫情爆發封市　連夜運蔬菜進京

中國北京市在 11 日通報 1 起新型冠狀病毒（ COVID-19 ）本土感染案例。感染人數逐漸增加，至 12 日累計 7 例，全數患者皆為本土感染，近期沒有離開北京、無境外人員或湖北人士接觸史。昨日（13 ）中國境內共增加 38 起本土案例，其中北京就佔 36 例，北京市委書記蔡奇則宣布首都「進入非常時期」。
目前推測，11、12 日通報的 7 例確診，和北京新發地蔬菜肉類市場有關，確診的病例都有到訪，或是在新發地市場任工作。在市場切割鮭魚（三文魚）的砧板上驗出病毒。據《中國新聞週刊》，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁認為，魚類病毒傳染給人類的情況幾乎沒有發生過，因此鮭魚作為病毒載體的可能性非常小。
北京疫情防控工作領導小組第 68 次會議 13 日指出，近日連續爆發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場有關聯，北京已進入「非常時期」實施暫時管制，要痛定思痛，深刻吸取教訓，時刻繃緊疫情防控這根弦。當日晚間，北京市內 3 區、4 街鄉列為中風險地區，包括西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。
北京市下令新發地市場封場休市，對周邊居民社區等場所，進行封閉式管理；自 5 月 30 日與市場有密切接觸史的人士要主動向社區、單位報告，至衛生機構進行篩檢。
由於新發地菜市場是當地最大的菜蔬肉類批發市場之一，被稱為是北京最大「菜籃子」，因應疫情而休市，微博上即有網友發擔憂買不到菜，問道「要不要囤菜？」引起搶購潮，市內多家超市架上的蔬菜都被一掃而空。為此，各大連鎖超市緊急調貨，北京農產品流通協會也調動全國蔬菜貨源，連夜運蔬菜進京，供應市場。
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