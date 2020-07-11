民主派立法會初選前夕 港警搜查香港民意研究所

（中央社台北10日電）香港民主派立法會選舉初選明天將登場，港警今天卻帶著搜查令到協助執行初選的香港民意研究所，稱疑有資料外洩，帶走電腦與文件。不過，研究所副行政總裁鍾劍華表示，初選不受影響。綜合香港電台、明報及香港蘋果日報報導，港警稱近日接獲市民報案，懷疑有市民包括警員的資料外洩，今天下午網絡安全及科技罪案調查科人員到香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室搜查。警方帶走包括電腦、文件在內的證物，但沒有拘捕任何人。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，由於近日研究所被駭客入侵，不清楚警方所稱「不誠實使用電腦」的是什麼人。他表示，電腦儲存恆常調查研究對象的個人資料，但初選的資料則儲存在另外的電腦，沒有被警方帶走，民主派初選不受影響，暫時沒有證據事件與初選有關。將於11日及12日舉行的立法會選舉民主派初選，由香港民研香港民意研究所協助具體執行，負責協調民主派初選的港大法律學院副教授戴耀廷對警方今天的搜查行動也表示，初選不受影響。這是「港區國安法」通過後的首次民主派初選，過程也出現較多波折。除了港警搜查事件，民主派計劃利用區議員辦事處作為「投票服務站」，香港房屋署今天告知區議員，稱租給議員的公共屋邨單位，不得作票站用途。此外，東區區議員仇栩欣也在社群媒體臉書表示，因管理公司反對，原定供初選投票的地舖街站會取消，改為在同區另一票站投票。（編輯：張淑伶）1090710