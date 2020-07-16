被浙江爆料有無症狀患者！新疆0確診通報秒改：新增1例

中國新疆烏魯木齊新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情防控工作指揮部今日（ 16 日）下午通報於天山區發現 1 例確診病例、無症狀感染者 3 例，皆在接受醫學觀察中，確診病例的感染源仍在調查中，初步調查無狀感染者皆與確診例有密切接觸史。由於新疆防疫部署嚴格，今日通報本土感染引起關注，更令中國網友驚訝的是最先通報的是浙江。
據《健康浙江》，昨日（ 17 ）共新增無症狀感染者 1 例，由新疆輸入。無症狀感染者為戶籍在新家烏魯木齊的庫姓 50 歲男子，在紹興經商。10 日乘航班由烏魯木齊至蕭山機場後，由朋友自駕接回紹興。 14 日接到新疆當地疾控中心通知，要求進行核酸檢測。 15 日自駕前往紹興市人民醫院采樣檢測，結果為呈陽性，現已在接受隔離觀察。
然而上午 9 點新疆自治區衛生健康委員會消息通報， 15 日 0 時至 24 時，新疆（含生產建設兵團）無新增病例，已連續149 日無新增確診病例、醫學觀察 0 人。
浙江發現由新疆輸入的病例消息引起關注後，下午 2 點烏魯木齊地區新聞《天山網》更新消息，表示 15 日天山區發現新冠肺炎確診病例1例，無症狀感染者 3 例（均在醫學觀察中）。
新疆烏魯木齊市通報的確診例為 24 歲女性，病情屬於輕症，在中泉廣場營業廳3樓擔任工作人員。7 月 10 日，出現咽喉疼痛等症狀，由救護車運送至定點醫院。7 月 14 日出現發熱、頭痛等症狀，至 15 日，核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為確診病例。確診病例感染原因正在調查中。經排查密切接觸者發現無症狀感染者 3 例，均與確診病例有接觸史。
由於 16 日上午的疫情通報中，沒有提及新疆疫情，而新疆當地衛健委也至下午才更新有 1 例確診（和 3 例無症狀患者），且長期醫學觀察者為「 0 」，中國內部輿論指新疆有瞞報的嫌疑。但也有網友認為，新疆防疫措施嚴格，病毒篩檢化驗也需要時間，不需要過度批評。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。