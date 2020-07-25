歐盟指香港自治面對挑戰 港府：毫無根據

（中央社記者張謙香港23日電）針對歐盟指香港自治面對嚴峻挑戰，香港當局今天回應表示，有關對香港的高度自治和自由等被削弱的關注毫無根據。歐洲聯盟委員會及歐洲聯盟外交與安全政策高級代表發表有關香港的報告，內容指2019年香港在自治、穩定及自由等方面，面對嚴峻挑戰，歐盟不會坐視不理。港府發言人對此指出，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於北京中央的地方行政區域。發言人說，特區的事務屬中國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間接干預該等內部事務。發言人同時說，特區政府不能認同報告內就香港實施「一國兩制」的評論；有關對香港特區的高度自治、香港巿民享有的合法權益和自由被削弱的關注毫無根據。發言人又說，香港曾是世界上其中一個最安全的城，但過去一年飽受暴力困擾，城市的法治面對挑戰，市民的安全飽受威脅。發言人指歐盟的報告聚焦在香港企業面對的政治壓力和干預有所增加，卻忽略了不少企業因為支持中國或政府的見解而被暴徒針對性地破壞。歐盟22日公布的香港政經年度報告指出，2019年香港因修訂逃犯條例引發持續動盪，並對社會和經濟造成嚴重傷害。報告指出，自2019年的修法爭議至今年中國實施港區國安法，使得歐盟更加憂慮「一國兩制」原則遭破壞。報告表示，歐洲企業界認為，香港擁有健全的法律體系、司法獨立、基本權利的自由，以及不受政治干預的商業環境是競爭力的關鍵因素，任何危害都會負面影響香港商業中心的優勢。（編輯：翟思嘉）1090723