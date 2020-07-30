王毅：中國疫苗將成全球公共產品

（中央社台北28日電）中國國務委員兼外交部長王毅昨天說，中國完成2019冠狀病毒疾病疫苗研發並投入使用後，將作為全球公共產品。新華社今天報導，王毅27日與阿富汗、巴基斯坦和尼泊爾等國家外長舉行因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情視訊會議時，作上述表示。主持這次會議的王毅表示，4國應鞏固抗疫共識，加強溝通協調，借鑑中巴聯防聯控機制，拓展4國聯防聯控，就疫情防控、復工復產和人員往來作出妥善安排。他還說，在嚴格防疫前提下，盡快開闢人員「快捷通道」和物流「綠色通道」，在陸路口岸加強邊境地區聯防聯控，就疫情通報、防疫管控、突發事件處置制定共同認可的標準操作流程，展開合作。王毅同時指出，中方將繼續支持阿富汗、巴基斯坦及尼泊爾抗疫，提供物資支持，分享防控經驗和診療技術；促進疫後復甦和經濟發展，繼續堅定推動共建「一帶一路」，推動重點合作項目盡快復工復產，保持產業鏈供應鏈穩定，並發揮地緣優勢，加強4國與中亞國家交往與聯通，維護地區和平穩定。據新華社，與會各方支持上述4項合作倡議，阿富汗等3國感謝中方提供醫療物資援助和糧食支持，分享抗疫防控經驗。各方支持在疫情期間，阿富汗實現人道主義停火。此外，王毅批評個別國家將疫情「政治化」、藉病毒搞「污名化」，為自身政治需要不惜歪曲事實、破壞合作，並指中國完成研發疫苗並投入使用後，將作為全球公共產品。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1090728