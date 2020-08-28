館長遭槍擊一度登微博熱搜！中港星媒報導

中國官媒《環球時報》 28 日一早便引述台灣多家媒體的內容及照片，內容寫到：「陳之漢之所以成為網紅，並非因為他參加比賽、開辦健身俱樂部，而是因為他身兼博客和直播主身份，他常在臉書、 YouTube 等社群網站發言、直播、上傳影片，在宣傳健身之餘還針對社會時事發表評論。其言論在島內引發爭議，多次被台灣媒體報導。」還提到他過去曾與時代力量前主席黃國昌一起反紅媒、宣稱要將親中媒體趕出台灣一事。
同一時間，館長遭槍擊的消息也一度在中國的微博上成了熱搜之一，許多中國的民眾先前就已對館長有所耳聞，並對他的兩岸言論不滿，而中媒報導時，也多會提到館長曾在直播中多次發表台獨言論。因此消息一出，不少中國網友也紛紛在微博上留言道：「就是那個天天挑釁大陸打過去的那個嗎？希望子彈沒事」、「他早晚會用胸膛迎接解放軍的子彈」、「這是什麽節奏還開直播」、「還活著，這件事情可以看出，這個殺手是業餘的。」
除了中國媒體以外，香港媒體、新加坡《聯合早報》、法國華語媒體《法廣》等，也都有報導館長中槍的新聞，但內容多為轉述台媒報導，以及館長在中槍後，於直播中提醒觀眾的話，「如果這次不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆、小孩、我的媽媽」。