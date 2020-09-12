港反送中少女陳彥霖離奇身亡 法庭裁定死因存疑

（中央社台北11日電）曾參與「反送中」運動的15歲香港少女陳彥霖，去年9月被發現赤裸浮屍海面，警方認定死因無可疑，遺體隨後迅速火化。據報導，經死因裁判法庭研訊，陪審團今天一致認定死因存疑。
綜合香港明報新聞網、自由亞洲電台中文網報導，死因庭陪審團今天裁定，陳彥霖在2019年9月19日晚間至9月20日死亡，死亡地點不詳，但陪審團認為陳彥霖進入海中時身上沒有穿著任何衣物。
另外，陪審團認為，無法確定陳彥霖案發當天是否出現思覺失調症狀等，同時也因屍體腐化而無法確定死因。
在先前的庭訊過程中，香港資深法醫馬宣立以專家證人身份出庭表示，若是死後才被推落水中，死者肺部不會吸入矽藻。
然而在陳彥霖的驗屍過程中，法醫並沒有化驗矽藻。陪審團今天則表示，假如再有同類案件，建議衛生署法醫科法醫重新考慮進行矽藻測試，以協助判斷死者死因。
死因裁判官高偉雄則表示，少女離世、屍體被發現時更是全裸，令人難過，但死因庭無權研訊有關過失，而是裁定死因。
他並表示，陳彥霖離世至今出現不愉快事件，包括陳彥霖的母親何姵誼於8月24日死因庭開庭當天，在庭外遭大批市民包圍指罵。希望本案還何姵誼「少少公道」，與家人慢慢恢復正常生活。
據報導，何姵誼聽取裁決期間一度取出紙巾拭淚。
陳彥霖是香港職業訓練局青年學院學生，她的遺體於2019年9月22日在海上被發現。由於她曾參加過反送中活動，不少示威者質疑事件與警方有關，而港警方面當時則稱陳彥霖為自殺，死因無可疑。隨後，陳彥霖的遺體被迅速火化。
何姵誼去年接受無線電視台（TVB）專訪時表示，一直與警方跟進事件，看過所有監視器畫面，顯示女兒的神情有異樣，因此認定女兒是自殺身亡，並希望事件能盡快落幕。但有不少香港民眾質疑這番說法。
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