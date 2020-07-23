陸媒：美出動巡邏機偵察機 飛南海黃海偵查

（中央社記者23日電）中共官媒環球網今天持續引用近來接連披露美軍巡航蹤跡的「南海戰略態勢感知計畫」平台表示，美軍22日出動P-8A海上巡邏機、RC-12X偵察機，分別飛往接近廣東的南海海域與黃海上空偵查。在此之前，美國空軍於7月13日、7月15日、7月17日和7月21日派出E-8C指揮機連續進入接近廣東外海的南海上空。根據「南海戰略態勢感知計畫」平台，P-8A巡邏機循先前E-8C指揮機路徑，從西太平洋向西飛行，經巴士海峽進入南海，接近廣東外海海面，飛行一段距離後折返。但中方今天披露的資訊，並未提到美軍這架P-8A與中國本土的最近距離。「南海戰略態勢感知計畫」也提到，另有一架隸屬於美國陸軍的RC-12X偵察機從韓國基地起飛後，在黃海上空飛行了一段距離。但同樣未提及與中國本土的最近距離。據報導，P-8A是波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代舊型P-3C巡邏機，主要用途是海上訓練、偵察和反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛點，可以發射MK54反潛魚雷等武器。RC-12X則是諾斯洛普格拉曼公司（NorthropGrumman）為美國陸軍設計的一款戰術電子偵察機，其結構和傳感器較之前版本都有所升級，可以對常規和不規則目標進行快速訊號發射和獲取。美國艦機近來頻繁對中國沿海實施抵近偵察，6日至8日更是連續3天抵近偵察。在E-8C之前，美軍派遣的多是EP-3E電子偵察機、RC-135偵察機、P-8A反潛巡邏機等機型前往。10日則有裴拉塔號驅逐艦（USS RafaelPeralta）出現在中國近海。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1090723