德國中止與香港引渡協議　中使館：粗暴干涉內政

（中央社台北1日電）德國今天宣布鑑於香港立法會選舉延期等新發展，決定中止與香港的引渡協議。中國駐德國大使館隨後發表聲明稱，德方粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。德國外長馬斯（Heiko Maas）1日表示，香港新成立的國家安全處逮捕3男1女，港府接著撤銷多名反對派人士參選資格，並延期舉行立法會選舉，這是對港人權利的剝奪。鑑於這些新發展，德國決定中止與香港的引渡協議。中國駐德使館隨後針對馬斯談話在官網發表聲明稱，香港政府是基於當前疫情的嚴峻形勢決定推遲第7屆立法會選舉，是保護廣大香港市民健康和生命安全的負責任之舉。這一決定符合憲法、基本法和香港本地法律，體現了對科學防控疫情的尊重，體現了對廣大香港市民生命健康安全的責任擔當，順應了主流民意。聲明並稱，香港選舉主任對一些人士參選立法會做出提名無效的決定，是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。聲明指這些被決定提名無效的人士，其言行均突破了法律底線，有人公開鼓吹「港獨」、「自決」；有人乞求外部勢力制裁香港，干預香港事務等等，可謂劣跡斑斑。承擔重要憲制責任的香港特區立法機關，絕不容許這些人登堂入室，絕不容許這些人肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。聲明最後表示，香港事務純屬中國內政。德方涉港錯誤言論以及暫停引渡協定的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090801