瑞士：中國背離開放之路　西方國家將果斷回應

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）今天向媒體表示，中國正背離開放之路，還說中國若依然故我，西方國家將更加果斷地做出回應。法新社報導，凱西斯向週報「星期展望」（SonntagsBlick）表示，中國政治自由化與經濟自由化未成正比，且中國侵犯人權的情事日趨嚴重。凱西斯說：「我們看見中國正背離開放之路。」「這表示瑞士也必須更加堅定地捍衛自身利益與價值，例如藉由強化國際法及多邊體系達成。」凱西斯表示，在與中國建立外交關係的70年來，瑞士已與中國發展「具建設性但不乏批判性」的關係。他說：「法治和人權始終是我們對話的一部分。」他還說：「現在我們明白，事情比我們想得還要混亂。人權侵害情形持續增加。我們要保護這些權益。」北京當局施行具爭議性的新國安法，從根本上加強對香港的掌控。1997年英國將香港主權移交中國前，雙方同意「一國兩制」的中英聯合聲明協議中，應保障香港高度自治與自由。凱西斯表示，就香港而言，中國若摒棄「一國兩制」原則，也會影響許多在香港投資的瑞士企業。他說：「若中國堅持新路線，西方世界將更果斷地回應。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090803