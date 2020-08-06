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傳中方欲以援助換取割席台灣　索馬利蘭總統拒絕

中央社
calendar_today2020-08-06 11:34:33update2020-08-06 11:34:54

▲索馬利蘭總統阿布迪。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲索馬利蘭總統阿布迪。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社索馬利蘭首都哈爾格薩6日綜合外電報導）非洲「索馬利蘭紀事報」引述政府消息來源報導，總統阿布迪已接見中國外交部代表團，中方以一套基礎建設發展計畫為籌碼，要他與台灣斷絕關係，但阿布迪拒絕。

「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）報導，中國駐索馬利亞大使覃儉自8月1日就來到哈爾格薩（Hargeisa），他求見阿布迪（Muse Bihi Abdi）未果，直到中國外交部派遣的高階官員訪團於4日晚間抵達，才得見阿布迪。

知情人士透露，會談歷時數小時，中國代表團提出一套涵蓋道路及機場基礎建設的發展計畫，還要在索馬利蘭成立阿布迪及閣員的聯絡處，條件是索馬利蘭須立刻終止與台灣之間的雙邊關係。

消息人士說，阿布迪拒絕這項有條件的提議，還告知中國代表團，索馬利蘭不僅不會按照中方要求與台灣斷絕關係，事實上正努力加強與台灣的外交關係。

數名內閣成員參與了這幾場會談，包括財政發展部長希爾（Saad Ali Shire）、商務部長薩德（MohamoudHassan Saad）、礦產資源暨能源部長艾加爾（JamaEgal）。

報導提到，阿布迪要求親信研議與台灣加強雙邊關係的方式、探究互相承認的可能性，並指示仔細研究美國的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TaiwanAllies International Protection and EnhancementInitiative Act, TAIPEI Act）。

雖然中國過去一向得以成功阻止台灣與其他非洲國家建立雙邊關係，但索馬利蘭已是第2次讓中國碰釘子。

台灣與索馬利蘭今年7月初宣布互設代表處。索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立，但其獨立國家地位目前未獲任一國家或國際組織承認，也未與任何國家有邦交。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1090806

關鍵字

索馬利蘭 中國代表團 台灣 交換條件 總統

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