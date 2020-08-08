🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 兩岸 navigate_next 最新

林鄭月娥遭制裁美議員叫好　批她甘做中共棋子

中央社
calendar_today2020-08-08 07:05:32update2020-08-08 07:05:54

▲美國聯邦參議員盧比歐認為，林鄭月娥自願做中共棋子，被美國制裁屬於合理。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國聯邦參議員盧比歐認為，林鄭月娥自願做中共棋子，被美國制裁屬於合理。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）美國財政部今天大動作制裁香港特首林鄭月娥等11名香港、中國官員。共和黨籍參議員盧比歐表示，林鄭月娥多次向外界表明，她甘做中共棋子而非捍衛香港自治，制裁措施值得讚許。

美國財政部今天以損害香港自治、限制香港人民言論與集會自由為由，宣布制裁香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧，及北京駐港國安公署署長鄭雁雄等11名中港官員。

根據財政部制裁，上述官員所有資產與財產權益，及任何直接或間接擁有50%以上的公司實體，不論是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

授權美國總統制裁侵害香港人權人士之「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and DemocracyAct）提案人盧比歐（Marco Rubio）今天發聲明表示，林鄭月娥多次向世界表明，她甘願做北京當局及中國共產黨棋子，而非香港自治捍衛者，她也協助北京顛覆香港民主自由與法治。

盧比歐指出，他讚許川普政府制裁林鄭月娥等人，這些人士策劃損害香港自治，同時還帶頭從事壓迫行動，違背香港要保護人權的承諾。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）則推文表示，他很高興川普政府制裁包括林鄭月娥在內的中港領導人，這些人均參與「港區國安法」的實施。他強調：「這部嚴酷法律損害香港自治、法治與港人權利，我們將如同以往與香港人民站在一起。」

參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）推文說，制裁這11位損害香港自治、基本自由人士，向世界大聲且清楚傳達出美國人民與香港站在一起的訊息。他表示，港人聲音必須在不需畏懼壓迫及報復下被聽見，美方應動用所有可行外交工具阻止香港民主人權倒退。

前共和黨總統候選人、現任共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）也推文讚許制裁行動。羅姆尼表示，這些遭制裁人士積極作為中共代理人，抹滅香港自由與自治，美方必須盡一切所能對抗中國殘酷壓迫及言論審查行動。（編輯：徐睿承）1090808

關鍵字

制裁 美國 盧比歐 香港 林鄭月娥

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽